Stand: 28.07.2019 15:31 Uhr

HSV rettet Remis in der Schlussminute von Johannes Freytag, NDR.de

Die Zweitliga-Fußballer des Hamburger SV haben im letzten Moment eine Heimniederlage zum Saisonstart abgewendet. Aaron Hunt sorgte am Sonntag mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit für das 1:1 (0:0) gegen Darmstadt 98. Der Punktgewinn war aufgrund der deutlichen Überlegenheit im ersten Durchgang verdient, Tim Skarkes Treffer kurz nach Beginn der zweiten Hälfte hatte den Spielverlauf bis dahin auf den Kopf gestellt. "Es ist kein Selbstläufer. Wir müssen uns jedes Spiel hart erarbeiten", sagte Trainer Dieter Hecking nach seinem Pflichtspieldebüt im NDR Interview. Gegen Darmstadt blieb der HSV im Volksparkstadion zum vierten Mal in Folge ohne Sieg (ein Remis, drei Niederlagen).

Sechs Neuzugänge in der Startelf

Unmittelbar vor der Partie hatte der HSV den elften Sommertransfer vermeldet. Vom FC Arsenal aus London wechselt der 18 Jahre alte Xavier Amaechi an die Elbe. Der Offensivspieler, der einen Vertrag bis 2023 erhielt, zählte aber noch nicht zum Kader für den Zweitligastart. Dennoch standen die Zeichen beim HSV ganz auf Neuanfang. Gleich sechs der Zugänge beorderte der neue Coach in die Startelf. Torwart Daniel Heuer Fernandes, die Abwehrspieler Tim Leibold und Jan Gyamerah, die Mittelfeldspieler Jeremy Dudziak und Adrian Fein sowie Mittelstürmer Lukas Hinterseer sollten bei den Hanseaten für frischen Wind sorgen.

HSV klar tonangebend, aber ohne Schussglück

Hecking: Müssen uns jedes Spiel hart erarbeiten" NDR Info - 28.07.2019 15:42 Uhr Autor/in: Nickelsen, Mats Der HSV hat gegen Darmstadt 98 durch ein spätes Elfmetertor in der Nachspielzeit einen Punkt gerettet. Trainer Dieter Hecking sah zumindest in Hälfte eins ein gutes Spiel seiner Mannschaft.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Gastgeber legten auch flott los: Gegen tief stehende Darmstädter erspielten sie sich die ersten Gelegenheiten für Khaled Narey (3., 5.) und Hinterseer (9.). Die größten Chancen ließen jedoch Aaron Hunt (14.) und Dudziak (27.) liegen, die beide aus der nahezu gleichen zentralen Position freistehend aus gut elf Metern am Tor vorbeischossen. Die Hecking-Elf hatte das Spiel unter Kontrolle, zeigte einige gefällige Kombinationen und stand zudem defensiv sicher. Darmstädter Offensivaktionen blieben Mangelware: Marvin Mehlem kam zweimal halbwegs gefährlich an den Ball, machte aber nichts draus (16., 30.), Serdar Dursun traf nur das Außennetz (40.). Ansonsten war der HSV klar tonangebend. Bakery Jatta sorgte über die linke Seite für viel Wirbel, Fein zog im Mittelfeld die Fäden - elf Torschüsse der Hamburger im ersten Durchgang sprachen eine deutliche Sprache. Zudem wurden zwei strittige Situationen im Darmstädter Strafraum (einmal gegen Leibold, einmal gegen Hinterseer) von Schiedsrichter Robert Hartmann und Video-Assistentin Bibiana Steinhaus nicht als elfmeterwürdig bewertet.

Skarke schockt den HSV

1.Spieltag, 28.07.2019 13:30 Uhr Hamburger SV 1 SV Darmstadt 1 Tore: 0: 1 Skarke (46.) 1 :1 Hunt (90. +8, Foulelfmeter)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah (77. Wintzheimer), K. Papadopoulos, van Drongelen, Leibold - Fein - Hunt, Dudziak (64. Kinsombi) - Narey, Hinterseer, Jatta (64. Kittel)

SV Darmstadt: Schuhen - P. Herrmann (68. Egbo), Dumic, Höhn, Holland - Pálsson, Y. Stark, Heller, Schnellhardt (46. Skarke), Marvin Mehlem - Dursun (81. T. Kempe)

Zuschauer: 44475



Weitere Daten zum Spiel Heuer Fernandes - Gyamerah (77. Wintzheimer), K. Papadopoulos, van Drongelen, Leibold - Fein - Hunt, Dudziak (64. Kinsombi) - Narey, Hinterseer, Jatta (64. Kittel)Schuhen - P. Herrmann (68. Egbo), Dumic, Höhn, Holland - Pálsson, Y. Stark, Heller, Schnellhardt (46. Skarke), Marvin Mehlem - Dursun (81. T. Kempe)44475

Der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag, denn 14 Sekunden nach Wiederanpfiff zappelte der Ball im Hamburger Netz. Einen Schuss von Dursun wehrte Heuer-Fernandes nach vorne ab, der eingewechselte Skarke war gedankenschneller als Gegenspieler Gyamerah und staubte zur Gästeführung ab (46.). Nach dieser kalten Dusche agierte der HSV hektisch und leistete sich dabei immer wieder Fehler im Spielaufbau. Die Passsicherheit und das Tempo der ersten Hälfte waren dahin. Darmstadt blieb bei seiner kompakten defensiven Grundausrichtung und ließ kaum etwas zu.

Hunt eiskalt vom Punkt

Erst in der 65. Minute hatte der HSV wieder eine Torchance, Narey scheiterte an 98-Keeper Marcel Schuhen. Auch der eingewechselte Sonny Kittel versuchte es von der Strafraumkante, eine leichte Beute für Schuhen (73.). Darmstadt hätte durch Tobias Kempe (83., 86.) den Sack vorzeitig zumachen können, gab dann aber in der Nachspielzeit den Sieg her - weil Schiedsrichter Hartmann in der Schlussminute nach Studium der Videobilder Foulelfmeter für den HSV pfiff, Dario Dumic hatte Manuel Wintzheimer gelegt. Hunt sorgte für kollektive Erleichterung beim Hamburger Anhang (90.+8).

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.07.2019 | 19:30 Uhr