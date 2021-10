HSV punktet in letzter Sekunde bei Tabellenschlusslicht Aue Stand: 01.10.2021 20:33 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat dank eines Eigentors in der Nachspielzeit noch einen Punkt bei Erzgebirge Aue geholt. Die Partie am Freitagabend endete 1:1 (0:1).

von Martin Schneider

Für die "Rothosen" war es das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage. Die Gäste hingegen verpassten den so ersehnten ersten Saisonsieg. Zwei kuriose Tore sorgten im Erzgebirge für die Punkteteilung, die angesichts der schlechten Leistung und trotz Überzahl für die Hamburger am Ende schmeichelhaft war. "Wir waren heute nicht gut, haben nicht ins Spiel gefunden und holen einen glücklichen Punkt, über den wir trotzdem froh sind", sagte Trainer Tim Walter nach dem Spiel.

HSV dominiert, hat aber keine Torchancen

Der HSV dominierte zunächst die Anfangsphase. Die Mannschaft von Trainer Walter ließ den Ball souverän durch die eigenen Reihen laufen, ohne torgefährliche Aktionen zu erspielen. Die Lila-Weißen machten die Räume dicht und zeigten Härte in den Zweimkämpfen.

Die Offensivaktionen der Gastgeber waren Folgen des bekannten wie riskanten Walter-Balls. Ein kurzer Rückpass von Tim Leibold brachte in der siebten Minute Daniel Heuer Fernandes in Nöte, der Klärungsversuch des HSV-Keepers landete bei Aue. Zum Glück für die Gäste dauerte es bei den Hausherren aber zu lange für einen gefährlichen Abschluss. In der 18. Minute vertändelten die Norddeutschen erneut den Ball kurz vor dem eigenen Strafraum, ehe Jonas David den folgenden Auer Abschluss zur Ecke klären konnte.

Ping-Pong-Gegentor für Hamburg

Beide Aktionen waren kuriose Vorboten eines Gegentreffers aus der Kategorie "Pleiten, Pech und Pannen". Und wieder stand David im Mittelpunkt. Jedenfalls unfreiwillig. Der Verteidiger wollte eine Flanke der Lila-Weißen klären, köpfte dabei aber den direkt vor ihm stehenden Antonio Jonjic an. Von dessen Hinterkopf prallt der Ball am verdutzten Heuer Fernandes ins Tor zum 1:0 für die Sachsen (23.).

Auf dem Platz wurde es danach hitzig. Kleine Fouls, Wortgefechte und eine Rudelbildung behinderten den Spielfluss. All dies spielte den Sachsen in die Karten, die Atmosphäre im Erzgebirge erinnerte eher an ein Pokalspiel. Jede gelungene Aktion des vermeintlichen Underdogs wurde von den Zuschauern lautstark gefeiert. Fast hätten die Auer Fans sogar noch den zweiten Treffer vor der Halbzeit bejubeln können, doch der Kopfball von Babacar Gueye ging haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Pause - die konnte der sichtlich beeindruckte HSV gut gebrauchen.

Jatta und Reis bringen keine Belebung

Trainer Walter reagierte und brachte Bakery Jatta sowie Ludovit Reis in die Partie. Doch das Problem blieb das alte: Aue war an dem Abend schwer zu knacken. Jatta bekam kaum Bälle, um seine Stärken im Eins-gegen-Eins auszuspielen. Und Reis knüpfte an die Fehlpasswerte seiner Kollegen im Mittelfeld an. Vom eigenen Spiel und vom Gegner entnervt, gelangen den Hamburgern kaum nennenswerten Offensivaktionen - bis auf einen "Torschuss" des ebenfalls eingewechselten Anssi Suhonen, der eigentlich flanken wollte und Martin Männel im Auer Tor prüfte.

Überzahl und kurioses Eigentor

Die Gastgeber holten die Hamburger mit einer unsportlichen Aktion zurück in die Partie. In der 69. Minute trat Soufiane Messeguem dem ihm enteilenden Sonny Kittel von hinten in die Beine - Platzverweis für den Aue-Profi und erneut Hektik auf und neben dem Platz. Die übertrug sich auf die Schlussphase der Partie. Die Gastgeber mauerten sich ein, gewannen die entscheidenden Zweikämpfe und machten dem HSV das Leben schwer.

Als alle schon mit dem Schlusspfiff rechneten, leitete der HSV den letzten Angriff des Spiels ein. Robert Glatzel legte im Strafraum für Tommy Doyle ab, der das Leder über Männel hinweg an die Latte hob. Aues Verteidiger Dirk Carlson wollte den Ball wegköpfen, doch das Spielgerät rutschte ihm über den Scheitel und landete im eigenen Netz zum 1:1 (90.+4). Es war die letzte Aktion des Spiels. Die Auer sanken entgeistert und frustriert auf den Rasen, die Spieler des HSV machten den Eindruck, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein.

9.Spieltag, 01.10.2021 18:30 Uhr Erzgeb. Aue 1 Hamburger SV 1 Tore: 1 :0 Jonjic (23.) 1: 1 Carlson (90. +4, Eigentor)

Erzgeb. Aue: Männel - Carlson, Gonther, Bussmann, Barylla - Strauß (90.+2 Majetschak), Fandrich - Zolinski (78. Sijaric), Messeguem, Jonjic (86. N. Kühn) - Gueye (78. Mance)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold (75. Muheim) - Heyer (46. Jatta), Meffert, D. Kinsombi (59. Suhonen) - Wintzheimer (46. Reis), Glatzel, Kittel (87. Doyle)

Zuschauer: 7750



