HSV nach Sieg gegen Regensburg wieder Zweitliga-Spitzenreiter Stand: 03.01.2021 15:24 Uhr Der HSV hat in der zweiten Fußball-Bundesliga den vierten Sieg in Folge gefeiert. Durch das 3:1 (2:1) gegen Jahn Regensburg übernahmen die Hamburger wieder Platz eins.

von Sebastian Ragoß

Wegbereiter für den Start nach Maß ins neue Jahr war, wie könnte es anders sein, Simon Terodde. Der Mittelstürmer brachte den HSV mit seinem 15. Saisontor (39.) zum 2:1 auf die Siegerstraße und wieder an die Tabellenspitze, da Holstein Kiel gleichzeitig gegen Osnabrück verlor. Bei drei strittigen Tor-Szenen griff der Videoschiedsrichter ein und entschied jeweils zugunsten der Hamburger.

Kinsombi sorgt für das 1:0

Der Außenseiter aus Regensburg hatte die Anfangsphase mit einer mutigen Herangehensweise bestimmt: Nicht zum ersten Mal zeigte sich, dass es durchaus eine gute Idee ist, die fußballerisch nicht gerade überragende HSV-Defensive früh zu attackieren. Die Hamburger hatten häufig Probleme, den Ball kontrolliert in die Angriffszone zu bringen.

Dennoch gab es in der neunten Minute durch Stephan Ambrosius und Terodde die Doppelchance zur frühen Führung für die Elf von Trainer Daniel Thioune. Die fiel in der 21. Minute nach der ersten wirklich guten Phase des HSV: Zunächst war Bakery Jatta mit einem Schlenzer an Jahn-Keeper Alexander Meyer gescheitert. Die Hamburger setzten direkt nach, David Kinsombi vollendete eine schöne Kombination über die linke Seite.

Zeit für einen typischen Terodde

Die Norddeutschen gewannen an Souveränität - und kassierten doch den Ausgleich. Torwart Sven Ulreich leitete mit einem fahrlässigen Fehlpass einen Regensburger Angriff ein, den Max Besuschkow mit etwas Glück abschloss (33.).

Zeit für einen typischen Terodde: 39 Minuten hatte der Stürmer eigentlich nicht an der Partie teilgenommen, sein Torinstinkt ist aber in der Zweiten Liga unerreicht. Kinsombi spitzelte den Ball vor Keeper Meyer zu Terodde, der natürlich aus fünf Metern traf. Der Videoschiedsrichter schaltete sich ein, überprüfte die Aktion von Kinsombi und befand, dass der Mittelfeldspieler gerade noch im Rahmen des Erlaubten agiert hatte.

Videoschiedsrichter im Dauereinsatz

Auch in der zweiten strittigen Szene entschied der Video-Keller in Köln pro HSV: Jatta hatte nach starkem Pass von Tim Leibold das 3:1 erzielt (60.), war aber wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen worden. Nach Ansicht der TV-Bilder wurde der Treffer gegeben.

Verdient war die nun relativ deutliche Führung allemal, da der HSV zu Beginn der zweiten Hälfte druckvoll agierte und Chancen hatte. Allerdings waren die Regensburger kurz vor dem 3:1 dem erneuten Ausgleich nahe, als Ulreich in höchster Not vor Albion Vrenezi geklärt hatte (58.).

Verdienter HSV-Sieg mit kleinen Wacklern

Die Gäste gaben trotz des Zwei-Tore-Rückstands nicht auf und trafen durch einen Weitschuss von Niklas Beste zum 2:3 (67.). Oder doch nicht? Erneut kam der Videobeweis zum Einsatz und zeigte deutlich, dass Beste kurz vor dem Abschluss Sonny Kittel gefoult hatte.

Dem HSV gelang es, die Begegnung wieder zu beruhigen und in der Schlussphase zu kontrollieren, sodass sie nicht zu einer Zitterpartie wurde. Letztlich gelang ein verdienter Erfolg mit ein paar kleinen Wacklern.

14.Spieltag, 03.01.2021 13:30 Uhr Hamburger SV 3 J. Regensburg 1 Tore: 1 :0 Kinsombi (21.) 1: 1 Besuschkow (33.) 2 :1 Terodde (39.) 3 :1 Jatta (61.)

Hamburger SV: Ulreich - Vagnoman, Leistner, Ambrosius, Leibold - Kinsombi (76. G. Jung), Heyer, Dudziak (84. Wood) - Kittel (90. Wintzheimer), Terodde (84. Hunt), Jatta (90. Heil)

J. Regensburg: Meyer - Hein, Nachreiner, Elvedi, Wekesser - Vrenezi (66. George), Besuschkow, C. Moritz (79. Schneider), Beste (88. Makridis) - Caliskaner (79. A. Becker), Albers (79. Kennedy)

Zuschauer:



