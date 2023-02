HSV mit Dompé und Moral - 3:3 nach 0:3 in Heidenheim Stand: 11.02.2023 22:24 Uhr Der HSV hat in einem wilden Topspiel der Zweiten Liga beim 1. FC Heidenheim einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punkt ergattert. Zur Pause lagen die Hamburger mit Jean-Luc Dompé in der Startelf bereits mit 0:3 zurück. Am Ende hieß es 3:3.

von Matthias Heidrich

Jan-Niklas Beste (28.), Jan Schöppner (31.) und Tim Kleindienst (41.) schossen für den Tabellendritten aus Heidenheim eine komfortable Führung nach 45 Minuten heraus. Der HSV war vollkommen von der Rolle und hatte Glück, dass Tim Kleindienst kurz vor dem dritten Treffer nur auf die Latte und Florian Pick anschließend Daniel Heuer Fernandes im Hamburger Tor getroffen hatte (37.).

Dompé in der Startelf - "Fußball ist die beste Therapie"

Fünf Tage nach seinem Autounfall war auch Jean-Luc Dompé mit von der Partie in Heidenheim, durfte von Beginn an ran. Gegen den Franzosen und seinen Landsmann William Mikelbrencis (auf der Bank) ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen und des unerlaubten Verlassens des Unfallorts.

Weitere Informationen Nach Unfall: "Empfindliche" Geldstrafen für HSV-Profis Dompé und Mikelbrencis Die beiden Franzosen waren am Montagabend in einen Unfall verwickelt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. mehr

"Er hat seinen Fehler eingestanden und hat sich der Öffentlichkeit gestellt. Er ist von uns aus dem Verein heraus auch sanktioniert worden", hatte HSV-Trainer Tim Walter vor dem Anpfiff bei "Sport1" gesagt. "Fußball ist die beste Therapie für ihn. Ich glaube, dass es ihm am besten tut, wenn er heute wieder von Beginn an aufläuft."

"Für uns würde ich ausschließen, dass solche Jungs nochmal für uns Fußball spielen." Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald

Der Heidenheimer Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald kann diesen Umgang des HSV mit dem Thema nicht nachvollziehen. Er wisse, dass das noch ein laufendes Verfahren sei und wolle auch niemanden vorverurteilen. "Bei uns beim 1. FC Heidenheim geht es aber etwas anders zu. Für uns würde ich ausschließen, dass solche Jungs nochmal für uns Fußball spielen", sagte der 55-Jährige "Sky".

Dompé und Montero zur Pause ausgewechselt

Dompé ("Wir haben einen schlimmen Fehler gemacht und können uns nur in aller Form entschuldigen") war in Heidenheim sichtlich um sportliche Wiedergutmachung bemüht. Was dem Flügelstürmer aber nicht gelang. Auch Winterneuzugang Javi Montero gab bei seinem Startelf-Debüt in der HSV-Innenverteidigung ein beklagenswertes Bild ab. Beide blieben nach der Pause in der Kabine. Walter schickte dafür Lazlo Benes und Sonny Kittel ins Rennen.

20.Spieltag, 11.02.2023 20:30 Uhr Heidenheim 3 Hamburger SV 3 Tore: 1 :0 Beste (28.) 2 :0 Schöppner (31.) 3 :0 Kleindienst (41.) 3: 1 Németh (73.) 3: 2 Glatzel (80.) 3: 3 Jatta (89.)

Heidenheim: K. Müller - Busch (75. Theuerkauf), Mainka, Siersleben, Föhrenbach - Maloney - Pick (64. K. Sessa), Schöppner (90.+5 Schimmer), Beste (75. Kühlwetter) - Thomalla (75. Geipl), Kleindienst

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Schonlau, Montero (46. Kittel), Muheim - Meffert (66. Németh) - Reis, Königsdörffer (66. Katterbach) - Jatta, Dompé (46. Benes) - Glatzel

Zuschauer: 15000 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel K. Müller - Busch (75. Theuerkauf), Mainka, Siersleben, Föhrenbach - Maloney - Pick (64. K. Sessa), Schöppner (90.+5 Schimmer), Beste (75. Kühlwetter) - Thomalla (75. Geipl), KleindienstHeuer Fernandes - Heyer, Schonlau, Montero (46. Kittel), Muheim - Meffert (66. Németh) - Reis, Königsdörffer (66. Katterbach) - Jatta, Dompé (46. Benes) - Glatzel15000 (ausverkauft)

Nemeth, Glatzel und Jatta bringen Hamburg zurück

Neu sortiert zeigten die Gäste Moral und zur Freude der mitgereisten Fans auch endlich ihre spielerischen Möglichkeiten. Benes bediente mit einer Flanke Neuzugang Andreas Nemeth - 1:3 (73.). Heidenheim, das zuvor einige Möglichkeiten zur Entscheidung vergeben hatte, zog sich immer weiter zurück und Glatzels schönes Tor zum 2:3 brachte die Walter-Elf nach 80 Minuten zurück in die Partie.

Den HSV-Wahnsinn perfekt machte dann Bakery Jatta, der mit einem Traumtor in den Winkel kurz vor Schluss tatsächlich den Ausgleich schaffte (89.). Mehr war dann aber nicht mehr drin für den Tabellenzweiten, der damit Verfolger Heidenheim auf Distanz hält.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.02.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga