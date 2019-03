Stand: 04.03.2019 22:26 Uhr

HSV mit Sieg gegen Fürth in die Derby-Vorbereitung von Christian Görtzen, NDR.de

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat mit Müh und Not das Entstehen eines Schreckensszenarios vermieden. Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf setzte sich am Montagabend im Heimspiel gegen Greuther Fürth trotz einer enttäuschenden Vorstellung mit 1:0 (0:0) durch und rückte mit jetzt 47 Punkten nach 24 Spieltagen als Tabellenzweiter bis auf einen Zähler an Spitzenreiter 1. FC Köln heran. Enorm wertvoll in der Wahrnehmung der HSV-Fans: Durch den Dreier gegen die Franken vor 36.560 Zuschauern läuft der HSV nicht Gefahr, am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) im Stadtderby beim FC St. Pauli (1:0 beim SC Paderborn) vom Lokalrivalen (43 Punkte) überholt werden zu können. "Das war - muss man ehrlich sagen - ein richtig schlechtes Spiel von uns. Wir müssen ganz anders auftreten zu Hause. Das war einfach zu wenig", gab Matchwinner Aaron Hunt im Gespräch mit NDR 2 zu.

Hunt: "Ein richtig schlechtes Spiel von uns" NDR 2 - 04.03.2019 22:47 Uhr Autor/in: Pegelow, Lars Der HSV ist in der Zweiten Liga zwar wieder Tabellenzweiter, hatte beim 1:0 gegen Fürth aber große Probleme. Torschütze Aaron Hunt ist sehr selbstkritisch.







Lasogga zweimal nah dran an der Führung

24.Spieltag, 04.03.2019 20:30 Uhr Hamburger SV 1 Greuther Fürth 0 Tore: 1 :0 Hunt (85.)

Hamburger SV: Mickel - Narey, Bates, van Drongelen, Douglas Santos - G. Sakai - Hwang (38. B. Özcan), Hunt, L. Holtby (46. G. Jung), Jatta (73. Tat. Ito) - Lasogga

Greuther Fürth: Burchert - Sauer, M. Caligiuri, Magyar, Max. Wittek - Jaeckel - Ernst (89. Atanga), Seguin (80. Gugganig), Green, Redondo (81. Reese) - Keita-Ruel

Zuschauer: 36560



Ursprünglich hatte Wolf im Vergleich zum 1:2 beim SSV Jahn Regensburg seine Startelf lediglich auf zwei Positionen verändern wollen. Der Ex-Fürther Khaled Narey und Routinier Hunt, der in den vier Spielen zuvor infolge eines Muskelfaserrisses ausgefallen war, ersetzten Orel Mangala (Gelb-Rot-Sperre) und Berkay Özcan (Ersatzbank). Angreifer Fiete Arp stand aufgrund einer Schädelprellung nicht im Kader. Wenige Minuten vor dem Anpfiff war Wolf auch zu einem Wechsel im Tor gezwungen. Da sich Stammkeeper Julian Pollersbeck beim Aufwärmen den Arm verletzt hatte, rückte Ersatzmann Tom Mickel - ein weiterer ehemaliger Fürther - ins Gehäuse.

Dessen Vorderleute begannen bei stürmischem Wetter schwungvoll und kamen in der neunten Minute zu einer guten Gelegenheit. Hee-Chan Hwang passte den Ball von der rechten Außenbahn scharf in die Strafraummitte, wo Topstürmer Pierre-Michel Lasogga zwar sofort abzog, sein Schuss aber vom früheren Wolfsburger Paul Seguin zur Ecke geblockt wurde. Nur vier Minuten später bot sich Lasogga eine weitere gute Gelegenheit: Seinen zwar strammen, aber nicht allzu platzierten Schuss von der Strafraumlinie wehrte Fürths Torwart Sascha Burchert mit einem Reflex gut ab. So ging es aber nicht weiter für die Norddeutschen.

Pfiffe für HSV-Spieler nach Halbzeit eins

Die Franken wurden mutiger, gingen mit Elan in die Zweikämpfe, kombinierten gefällig und bereiteten den Gastgebern mehr und mehr Probleme. In der 26. Minute hätte Maximilian Wittek beinahe das inkonsequente Handeln von gleich sechs HSV-Profis zum 1:0 genutzt. Mickel parierte den Flachschuss gut. Bald darauf kam es zum nächsten personellen Ausfall bei den Gastgebern. Hwang schied nach einem Zweikampf mit Schmerzen am hinteren Oberschenkel aus. Für ihn kam Özcan (38.). Im Zuge des Wechsels gab Wolf per Zettel taktische Anweisungen an Gotoku Sakai. Daraus entspann sich eine Kuriosität: Nach der konspirativen Besprechung auf dem Platz mit Hunt warf Sakai den zu einem Papierknäuel zusammengedrückten Zettel zur Seitenlinie - jedoch direkt vor die Fürther Bank. Dankbar wurde dort der Zettel entfaltet und gelesen. Es ging mit einem 0:0 in die Pause. Die HSV-Profis mussten sich Pfiffe ihrer Fans anhören.

Rückkehrer Hunt erlöst Hamburg

Doch auch zu Beginn der zweiten Halbzeit spielte Hamburg nicht wie ein designierter Aufsteiger. Fürth war der Führung näher - so etwa durch Seguin (52.) oder dank der Mithilfe von Lasogga, der bei einer Rettungstat im eigenen Strafraum den Ball per Kopf fast ins eigene Tor gesetzt hätte. Die Franken waren bestens im Spiel, doch dann kam der Dämpfer: Der schon verwarnte Julian Green versuchte, mit einer "Schwalbe" einen Strafstoß zu schinden. Schiedsrichter Christian Dingert (Gries) zeigte ihm dafür Gelb-Rot (67.). Bitter für Fürth: Es hätte vorher eigentlich einen Abseitspfiff geben müssen.

Es dauerte bis zur 83. Minute, bis die Gastgeber zu einer Chance kamen - die war aber hochklassig. Lasogga verpasste mit dem ausgestreckten Fuß nur ganz knapp eine Flanke von Tatsuya Ito. Doch kurz darauf erlöste Hunt den HSV. Einen Pass von Narey drückte er zum 1:0 (85.) über die Torlinie. Dabei blieb es.

