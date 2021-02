HSV im Topspiel gegen Fürth ohne Spielmacher Dudziak Stand: 11.02.2021 16:33 Uhr Ungeachtet der Unruhe in der Vereinsführung ist der Hamburger SV am Sonnabend im Zweitliga-Topspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth sportlich gefordert. Mit einem Sieg wäre ein Aufstiegskonkurrent distanziert.

Die aktuellen Verwerfungen in der Chefetage des Vereins sind natürlich auch HSV-Trainer Daniel Thioune nicht verborgen geblieben. Der Coach ist bemüht, auch und gerade vor dem Duell am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) seine Schützlinge vor negativen Gedanken abzuschirmen. "Das zieht nur Energie", sagte der 46-Jährige.

Punktepolster für die "Wochen der Wahrheit"

Und Energie wird der Spitzenreiter brauchen, denn die Gäste gewannen in der Rückrunde dreimal in Serie (8:1 Tore) und würden bei einem weiteren Sieg nach Punkten mit den Norddeutschen gleichziehen. Andererseits: Gewinnt der HSV, hätte er die viertplatzierten Fürther bereits auf sechs Zähler distanziert.

Angesichts der nächsten Gegner wäre das ein wichtiges Polster. Nach dem Gastspiel bei Schlusslicht Würzburg folgt das Stadtderby gegen den wiedererstarkten FC St. Pauli, anschließend geht es gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel und zum Tabellendritten Bochum.

Seit 1929 gegen Fürth ungeschlagen...

Statistisch spricht im Duell mit Fürth viel für die Hanseaten: Seit zwölf Punkt-, Relegations- und DFB-Pokalspielen sind sie gegen die Franken ungeschlagen (sechs Siege, sechs Remis). Die einzige Niederlage datiert aus dem Jahr 1929...

Dudziak fällt aus

Dazu beitragen, dass diese fast hundertjährige Serie weiter hält, kann Jeremy Dudziak nicht. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, mit acht Assists bester Vorbereiter der Hamburger, laboriert weiter an seiner Oberschenkelzerrung aus dem Aue-Spiel (3:3) und wird nicht spielen können.

"Der Ausfall wiegt schwer", erklärte HSV-Coach Thioune am Donnerstag, "mit Jeremy war ich in den letzten Wochen mehr als einverstanden." Wie er sein Team umformiert, ließ er offen: "Da habe ich mich noch nicht festgelegt." Er habe mehrere Möglichkeiten und nannte in Aaron Hunt, Amadou Onana, Manuel Wintzheimer, Khaled Narey und sogar Sonny Kittel mehrere Namen, die auch jeweils eine unterschiedliche taktische Ausrichtung bedeuten würden.

Mögliche Aufstellungen:

HSV: Ulreich - Gyamerah, Jung, Ambrosius, Leibold - Heyer - Kinsombi, Hunt - Jatta, Terodde, Kittel

Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Stach, Bauer, Raum - Sarpei- Seguin, Green - Ernst - Hrgota, Nielsen

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 13.02.2021 | 13:00 Uhr