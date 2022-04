HSV im Aufstiegsrennen: Ein Türspalt ist noch offen Stand: 06.04.2022 10:52 Uhr 4:0 gegen den überforderten Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue. Der HSV hat mit dem Pflichtsieg im Nachholspiel seine Mini-Chance auf den Bundesliga-Aufstieg gewahrt. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.

von Ines Bellinger

Der Sieg war standesgemäß, aber die äußeren Umstände und die innere Verfassung der Protagonisten waren nicht dazu angetan, die große Euphorie zu entfachen. Dienstagabend, nasskaltes Wetter - nur knapp 22.000 Zuschauer hatten den Weg ins Hamburger Volksparkstadion auf sich genommen, so wenige wie noch nie in Zeiten unbeschränkten Zugangs zur Arena. Sie sahen den ersten HSV-Sieg seit Mitte Februar und ein überlegen geführtes Spiel der "Rothosen", in dem sich die Gäste aus dem Erzgebirge allerdings so desolat präsentierten, wie es ihr Tabellenplatz aussagt.

AUDIO: HSV mit Pflichterfolg gegen Aue - Ein Sieg fürs Gefühl (2 Min) HSV mit Pflichterfolg gegen Aue - Ein Sieg fürs Gefühl (2 Min)

Walter: "Bester Balsam für die Seele"

Aue war kein Gradmesser, darin waren sich alle Beteiligten einig, aber ein wichtiger Erfolg. Trainer Tim Walter erkannte eine Veränderung zum 1:2 am vergangenen Sonnabend gegen Paderborn, von der er sich wohl eine Signalwirkung erhofft: "Der einzige Unterschied zu Samstag war unsere Präzision in den Pässen und der Durchsetzung", urteilte Walter. Von "bestem Balsam für die Seele" sprach der Coach. Nach der vorerst gestoppten Abwärtsbewegung vermied er jedoch Kampfansagen und Zukunftsversprechen, bemühte stattdessen diverse Phrasen zur Situationsbeschreibung: "Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir müssen bei uns bleiben."

Meffert: Die Chancen sind sehr gering - aber da

Sechs Spiele stehen noch aus, sechs Punkte beträgt der Rückstand der Hamburger auf den Relegationsplatz. "Man muss ehrlich sagen, die Chancen sind sehr gering", räumte Jonas Meffert ein. Mit Blick auf den kleinen Türspalt in Richtung Aufstieg und möglicherweise schwächelnde Konkurrenz könnte der Mittelfeldspieler seinen Kollegen in der jetzigen Phase aber als wertvoller Motivator dienen. "Ich habe schon viel erlebt. Ich habe mit Kiel im letzten Jahr in zwei Spielen vier oder fünf Punkte verspielt. Es ist noch ein bisschen was zu gehen."

HSV hat vermeintlich leichteres Restprogramm

Der nächste Weg führt den HSV auch direkt nach Kiel. Bei den "Störchen", die zuletzt eine 1:3-Niederlage beim Tabellenzweiten in Darmstadt kassierten, zählt am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) nur ein Sieg. Es ist der Auftakt für ein Restprogramm, für das der HSV ausschließlich in der unteren Tabellenhälfte unterwegs ist. Alle Mannschaften, die vor den Hamburgern platziert sind, haben noch schwere Brocken aus dem Weg zu räumen und nehmen sich in direkten Duellen auch gegenseitig Punkte weg - wie am kommenden Wochenende bei den Spielen FC St. Pauli gegen Werder Bremen und Nürnberg gegen Darmstadt. Allerdings müsste der HSV gleich vier Teams überholen, um auf einen Aufstiegsplatz vorzurücken.

Vielleicht ist da also doch noch ein Hoffnungsschimmer im Volkspark zu erkennen. Zumal der Pokal-Hit gegen Freiburg zwischendurch zum Booster für das Selbstvertrauen des HSV werden könnte. Das Halbfinale am 19. April ist bereits ausverkauft.

VIDEO: HSV-Sportvorstand Boldt gibt Aufstieg noch nicht auf (10 Min)

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 06.04.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga