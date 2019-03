Stand: 04.03.2019 06:17 Uhr

HSV gegen Fürth: Die Hoffnung heißt Hunt

Nein, von einer Krise wollte Hannes Wolf dann doch noch nicht sprechen. Trotz lediglich sieben Punkten aus den vergangenen fünf Partien war der Coach des Hamburger SV im Vorfeld des Heimspiels heute gegen die SpVgg Greuther Fürth (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bemüht, die Lage sachlich und nüchtern einzuordnen. Diese Phasen habe jede Mannschaft in der Zweiten und auch Ersten Liga, sagte der 37-Jährige und machte deutlich, nun nicht alles infrage stellen zu wollen: "Da musst du dann bei dir und deinen Überzeugungen bleiben."

"Hat uns in der Hinrunde extrem geholfen"

Eine dieser Überzeugungen des Trainers ist es, dass Aaron Hunt dem zuletzt offensivschwachen Aufstiegsanwärter neue Impulse geben wird. "Wir freuen uns riesig, dass er wieder da ist. Er hat uns in der Hinrunde extrem geholfen. Da war er sehr, sehr stark - an fast allem beteiligt da vorne", sagte Wolf. Gegen die Franken kann er wieder auf seinen in den vergangenen vier Begegnungen fehlenden Kapitän zurückgreifen. Der 32-Jährige hatte sich beim Restrunden-Auftakt gegen den SV Sandhausen (2:1) einen Muskelfaserriss zugezogen.

HSV-Trainer Wolf: "Solche Phasen gibt es" Hamburg Journal - 25.02.2019 19:30 Uhr Auswärts läuft es beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV schlecht. Trainer Hannes Wolf will das nicht zu hoch hängen und setzt im nächsten Heimspiel gegen Fürth auf Rückkehrer Aaron Hunt.







3,75 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mangala und Janjicic gesperrt

Während Hunt (vier Tore und zwei Vorlagen in 17 Saisoneinsätzen) dem HSV wieder zur Verfügung steht, ist der gesetzte "Sechser" Orel Mangala nach seiner Gelb-Roten Karte in der Partie bei Jahn Regensburg (1:2) zum Zuschauen verdammt. Eine der ersten Alternativen für die Stuttgart-Leihgabe wäre eigentlich Vasilije Janjicic. Doch der 20-Jährige machte sich seine Startelf-Chance durch einen Platzverweis Sekunden vor Ultimo selbst zunichte. Aller Voraussicht nach wird nun der etatmäßige Rechtsverteidiger Gotoku Sakai ins Zentrum rücken und dafür Außenangreifer Khaled Narey den Platz des Japaners in der Abwehr-Viererkette einnehmen.

Weitere Informationen 11 Bilder Mögliche Aufstellung HSV Die voraussichtliche Aufstellung des HSV. Bildergalerie

Narey trifft auf Ex-Club

Für den 24-Jährigen kommt es zum Wiedersehen mit seinen früheren Mannschaftskameraden. Der Deutsch-Togolese war im vergangenen Sommer für kolportierte 1,7 Millionen Euro vom "Kleeblatt" zu den Norddeutschen gewechselt. Seine bisherigen Leistungen im HSV-Dress sind so wie die Hamburger Saison: wechselhaft.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.03.2019 | 19:30 Uhr