HSV entlässt Trainer Steffen Baumgart

Stand: 24.11.2024 12:47 Uhr

Der HSV hat am Sonntag die Konsequenzen aus dem durchwachsenen Saisonstart in der 2. Liga gezogen. Einen Tag nach dem 2:2 gegen den FC Schalke 04 und dem fünften sieglosen Pflichtspiele in Serie wurde Trainer Steffen Baumgart entlassen.