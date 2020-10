HSV empfängt Aue: Der Sieger rückt an die Spitze Stand: 19.10.2020 15:20 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV hofft auf den optimalen Start mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen. Mit einem Erfolg im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue wäre dies geschafft.

Vor zwei Jahren waren es neun Punkte nach vier Spieltagen, in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt einer mehr - gelingt dem HSV nun der optimale Auftakt mit zwölf Zählern aus den ersten vier Partien? Die Chance dazu, dieses Maximum zu erreichen und zugleich vom zweiten auf den ersten Tabellenplatz vorzurücken, bietet sich dem Team von Trainer Daniel Thioune am Mittwoch (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de), wenn im Volksparkstadion das Nachholspiel gegen den Tabellendritten Erzgebirge Aue stattfindet.

Das Topspiel steht unter dem Motto: Der Sieger ist neuer Spitzenreiter. Nur dann, wenn sich die beiden Teams mit einem Remis voneinander trennen, bleibt Holstein Kiel (zehn Punkte) oben.

Entscheidung über Fan-Zulassung noch offen

Ungeklärt ist noch die Frage, ob die Partie vor Publikum ausgetragen werden kann. "Wir warten im Moment auf eine Information vom Gesundheitsamt. Wir können vermutlich erst heute oder morgen etwas zu diesem Thema kommunizieren", sagte ein Clubsprecher am Montag. In der Hansestadt ist die in der Corona-Pandemie wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Montag überschritten worden. Die Gesundheitsbehörde gab den Wert mit 50,6 an.

HSV-Kapitän Leistner fehlt wegen Rot-Sperre

Ob nun mit oder ohne Fan-Unterstützung - die Startelf des HSV wird eine andere sein als jene, die sich am vergangenen Sonnabend mit einiger Mühe mit 1:0 bei der SpVgg Greuther Fürth durchgesetzt hat. Jeremy Dudziak fällt wegen einer ausgekugelten Schulter höchstwahrscheinlich aus, Toni Leistner wird definitiv fehlen. Der Kapitän sah wegen einer Notbremse die Rote Karte und wird dem Team vorerst fehlen.

Thioune: "Keine einfache Zeit für Toni"

Der 30 Jahre alte Innenverteidiger hatte gerade erst seine Meisterschaftssperre von zwei Spielen wegen des Ausrasters gegen einen pöbelnden Zuschauer nach dem Pokalspiel in Dresden abgesessen. "Es ist keine einfache Zeit für Toni. Wir müssen als Mannschaft da sein, um ihn aufzufangen", sagte Thioune mitfühlend. Leistner hat sich seinen Humor offenbar bewahrt, wie ein Social-Media-Beitrag zeigte. "Hoffentlich ist das nicht mein normaler Spielrhythmus für die Saison", schrieb er.

Einen besseren Takt im Spiel forderte Thioune am Montag in der Pressekonferenz von seinen Spielern: "Wir wollen uns entgegen unserer Partie in Fürth in unserem Positionsspiel verbessern und die Passqualität erhöhen. Und wir wollen mehr Räume besetzen und mehr Bälle in die Tiefe spielen." Eine breite Aufstellung, klare Zuspiele und mehr Tempo im Spiel - damit soll es an die Tabellenspitze gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 21.10.2020 | 23:03 Uhr