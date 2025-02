HSV beschließt Rechtsformwechsel - Bussert komplettiert Aufsichtsrat Stand: 17.02.2025 17:42 Uhr Aus der HSV Fußball AG wird die HSV Fußball AG & Co. KGaA. Der Rechtsformwechsel wurde am Montag beschlossen. Als nächster Schritt wird er im Handelsregister offiziell eingetragen.

Wie der HSV mitteilte, werden ab der Eintragung die HSV Fußball Management AG (mit den Vorstandsmitgliedern Eric Huwer und Stefan Kuntz) sowie die HSV Fußball AG & Co. KGaA (mit allen Mitarbeitern der bisherigen Fußball AG) die Geschicke des Traditionsclubs lenken und leiten.

Operatives Geschäft und Vermögen sind damit künftig in zwei Gesellschaften getrennt. Die HSV Fußball AG & Co. KGaA wird dabei als reine Vermögensverwaltungsgesellschaft fungieren. Diese hat keinen Einfluss auf den Profi-Fußball. Der sportliche Bereich liegt vollständig in der neugegründeten Aktiengesellschaft, der "HSV Fußball Management AG". Diese wird hundertprozentige Tochter des Vereins, Anteile daran dürfen nicht an Dritte verkauft werden. Dadurch ist sichergestellt, dass die 50+1-Regel eingehalten wird.

Kühne-Darlehen wird in Anteile umgewandelt

Durch die Rechtsform-Änderung wird das Darlehen von Investor Klaus-Michael Kühne aus dem Jahr 2023 von 30 Millionen Euro in Anteile an der KG umgewandelt. Die Hamburger müssen das Geld nicht zurückgeben und auch keine Zinsen zahlen. Der Holding des 86 Jahre alten Unternehmers gehören im Gegenzug nun 21 Prozent an der KGaA. Der HSV ist mit 68,4 Prozent beteiligt, der Rest verteilt sich auf die anderen Anteilseigner an der AG.

Vertriebschef Bussert neu im Aufsichtsrat

Bei der Hauptversammlung der HSV Fußball Management AG am Montag im Volksparkstadion, auf der der Rechtsformwechsel auf den Weg gebracht wurde, wurden alle Vorstandsmitglieder und Vertreter des Aufsichtsrats entlastet. Außerdem wurden in der jeweiligen Hauptversammlung die neuen Zusammensetzungen der Gremien gewählt.

Dem Aufsichtsrat der HSV Fußball Management AG gehören Michael Papenfuß (Vorsitzender), Markus Frömming (Stellvertreter), Henrik Köncke, Hans-Walter Peters, Lena Schrum, Stephan von Bülow und nun auch Eric Bussert an. Der Vertriebs-Vorstand von HSV-Hauptsponsor HanseMerkur erhält den Platz von Ralph Hartmann, der künftig zum Kontrollgremium der HSV Fußball AG & Co. KGaA zählt.

"Mit Eric Bussert haben wir den freien siebten Platz im Gremium mit einer Person besetzt, die über große Expertise im Management verfügt und zudem leidenschaftlich mit dem HSV verbunden ist. Das passt", sagte Aufsichtsratschef Michael Papenfuß.

