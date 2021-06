HSV: Zugang Glatzel positiv auf Coronavirus getestet Stand: 25.06.2021 13:28 Uhr Der gerade erst vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV verpflichtete Angreifer Robert Glatzel ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in häuslicher Isolation. Das Team darf weitertrainieren.

Am Mittwoch war Glatzel anlässlich seiner Verpflichtung noch zum Fototermin im Volksparkstadion, nun wird er seinem neuen Team erst einmal längere Zeit fehlen. Ein Laborergebnis am Freitag hat einen positiven Corona-Befund bei ihm ergeben. Der Angreifer befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne. Das Ergebnis resultiert aus einem routinemäßigen Test, der am gestrigen Donnerstag durchgeführt wurde. Da der Stürmer noch keinen Kontakt zu seinen neuen Teamkollegen hatte, können die Hanseaten ihre Vorbereitungen auf die neue Saison uneingeschränkt fortsetzen.

Glatzel ist als Nachfolger für Simon Terodde (jetzt Schalke 04) von Cardiff City verpflichtet worden. Auch sein Vorgänger Terodde wurde beim HSV zum Corona-Fall und fiel in der Saisonschlussphase nach einer Covid-Erkrankung für einige Zeit aus.

HSV-Sportdirektor Mutzel: "Anspruchsvolle Zeiten"

Sportdirektor Michael Mutzel sagte zur Situation bei Glatzel: "Trotz der aktuell niedrigen Inzidenzen sind es weiterhin anspruchsvolle Zeiten. Wir müssen jetzt das Beste aus der Situation machen und werden Robert im Rahmen der Möglichkeiten vollumfänglich unterstützen. Wir hoffen auf einen milden Verlauf und freuen uns auf den Moment, wenn er zur Mannschaft stoßen kann."

Personalmangel beim HSV

Das wäre auch für die Gesamtsituation hilfreich, denn der HSV klagt derzeit über Personalmangel. Sonny Kittel (Magen-Darm-Infekt), Sebastian Schonlau (Wadenprobleme), Daniel Heuer Fernandes (nach Corona-Impfung), Miro Muheim (Zerrung im Oberschenkel), Toni Leistner (nach Corona-Erkrankung), Jeremy Dudziak (Knöchelprobleme) und David Kinsombi (Routine-Eingriff am Schienbein) stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Deshalb musste das Team das für Freitag vorgesehene Testspiel gegen den Berliner Regionalligisten VSG Altglienicke absagen. Am Dienstag nächster Woche reist die Mannschaft von Trainer Tim Walter bis zum 7. Juli ins Trainingslager nach Grassau in Oberbayern. Dort findet am 30. Juni ein Testspiel gegen Wacker Innsbruck statt.

