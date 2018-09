Stand: 27.09.2018 07:13 Uhr

HSV: Woche der Wahrheit für Trainer Titz

Vom Tabellenführer zum Krisenclub innerhalb von nur fünf Tagen: Das schafft im deutschen Profi-Fußball nur der Hamburger SV. Nach dem 0:5 gegen Jahn Regensburg herrscht wieder einmal große Aufgeregtheit rund um den ehemaligen Bundesliga-Dino. In den beiden kommenden Zweitliga-Partien bei der SpVgg Greuther Fürth (heute, 20.30 Uhr im NDR Livecenter) und gegen den Stadtrivalen FC St. Pauli (Sonntag, 13.30 Uhr) könnte sich sogar die Zukunft von Trainer Christian Titz entscheiden. Sollte der HSV ohne Sieg aus der englischen Woche gehen, steht der Coach womöglich vor dem Aus.

"Ganz kalt lässt mich das nicht"

Dabei hatte sich der 47-Jährige in den vergangenen Monaten einen Status aufgebaut, wie ihn in jüngerer Vergangenheit kein Trainer in Hamburg hatte. Der kommunikative Titz ist für sehr viele HSV-Anhänger ein Sympathieträger. Nach Jahren fußballerischer Finsternis waren außerdem sportliche Fortschritte zu erkennen. Doch nach dem Debakel gegen Regensburg steht fast alles auf dem Prüfstand. "Ganz kalt lässt mich das natürlich nicht. Wenn du beim HSV Spiele verlierst, ist der Ausschlag bei Niederlagen deutlich extremer als bei anderen Clubs", sagte Titz.

Wie viel Geduld hat der Vorstand?

Das gilt vor allem in dieser Spielzeit. Der Druck, direkt wieder aufzusteigen, ist für den finanziell angeschlagenen Traditionsclub immens. "Jetzt können wir zeigen, dass wir eng beieinanderstehen und mit Ruhe und Besonnenheit auf die Situation reagieren und nicht mit Hektik", betonte Titz. Doch sieht der Vorstand das ebenso? HSV-Boss Bernd Hoffmann ist jedenfalls aus seiner ersten Amtszeit nicht gerade als Mann mit langem Atem in der Trainerfrage in Erinnerungen geblieben.

Festhalten am offensiven System

Ein Sieg in Fürth würde die Lage zumindest ein wenig beruhigen. Titz: "Wir wollen mit einer guten Leistung wieder auf den richtigen Weg kommen." Mit den bekannten Mitteln: "Eine offensive Grundausrichtung gehört zu unserer Spielidee", unterstrich Titz: "Es gibt aber schon auch Modifizierungen. Wir wissen auch, dass wir auf Gegner treffen, bei denen wir verschiedene Absicherungen im Spiel benötigen." Vielleicht fängt sich der HSV schnell wieder und holt aus den kommenden beiden Partien sechs Punkte. Dann wird am kommenden Sonntag nicht über eine mögliche Trainerentlassung diskutiert, sondern über eine grandiose Woche inklusive Derby-Erfolg. Unmöglich ist schließlich fast nichts beim Hamburger SV.

Nach HSV-Debakel: Trainer Titz unter Druck Hamburg Journal - 24.09.2018 19:30 Uhr 0:5 hat der HSV gegen Regensburg verloren, das Medien-Echo ist gewaltig. Im Mittelpunkt der Kritik: Trainer Titz. Muss er schon jetzt um seine Zukunft bangen?







