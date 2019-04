Stand: 08.04.2019 10:56 Uhr

HSV: Wiedersehen mit Ex-Trainer Oenning

Man muss schon ein bisschen zurückblättern in der großzügig bebilderten Galerie der Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Darf sich nicht davon irritieren lassen, wen es da vom aktuellen Coach Hannes Wolf aus beginnend alles zu sehen gibt, Peter Knäbel etwa oder Josef Zinnbauer und Frank Arnesen. An zwölfter Stelle schließlich, die Amtszeit liegt ja auch schon acht Jahre zurück, ist der Gesuchte endlich gefunden: Voilà, Michael Oenning! Der Mann mit dem Faible für Kinnbärte war vom 13. März bis zum 19. September 2011 für die sportlichen Geschicke des Profiteams verantwortlich. Nun kehrt der 53-Jährige erstmals in beruflicher Mission in das Volksparkstadion zurück - als Trainer des 1. FC Magdeburg, der heute Abend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in der Abschlusspartie des 28. Spieltages beim HSV zu Gast ist.

"Natürlich auch für mich ein besonderes Spiel"

"Natürlich ist es ein besonderes Spiel - aber in erster Linie für meine Mannschaft. Die meisten haben noch nicht so oft vor einer so großen Kulisse gespielt", sagte der gebürtige Westfale dem "Hamburger Abendblatt". Er gesteht dann aber auch ein: "Natürlich ist es auch für mich ein besonderes Spiel. Mich verbindet ja immer noch sehr viel mit der Stadt. Und auch mit dem HSV." Die Verbundenheit mit Hamburg liegt zu einem guten Teil daran, dass die Familie des ausgebildeten Deutsch- und Sportlehrers noch immer in der Elbmetropole lebt. Zwischen seinem Aus beim HSV und dem Comeback im deutschen Profifußball beim Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt (13. November 2018) war er vom 2. Januar 2016 bis zum 6. Juni 2018 Chefcoach des ungarischen Traditionsclubs Vasas Budapest.

Oenning: "Kaum noch Berührungspunkte mit dem HSV"

Über seine Zeit als Assistenzcoach und - nach der Beurlaubung von Armin Veh - in verantwortlicher Funktion mochte Oenning allerdings immer weniger reden, je näher das Duell der beiden Elbstädte näher rückte. Dies war vor in der Pressekonferenz des 1. FC Magdeburg am Freitag zu spüren. "Es geht nicht um mich. Es geht nicht um die Vergangenheit. Ich habe keine Kapazitäten dafür, mich damit zu beschäftigen, was beim HSV lief oder läuft. Ich habe mit dem HSV mittlerweile kaum noch Berührungspunkte", sagte Oenning, der sich in einem Punkt allerdings sehr wohl damit beschäftigt hat, was beim HSV "läuft". Ein Spieler des Gegners treibt ihn um: Pierre-Michel Lasogga.

Großer Respekt vor Lasogga

Der kräftig gebaute Torjäger trifft seit Längerem schon nach Belieben - am vergangenen Dienstag erzielte er beide Treffer beim 2:0-Erfolg im Viertelfinale des DFB-Pokals beim Ligakonkurrenten SC Paderborn. In 21 Zweitligaspielen hat der 27-Jährige 13 Mal getroffen. "Ihn dürfen wir möglichst nicht in den Strafraum lassen, aber auch dort kann man ihn verteidigen. Das sind Spieler, die den Unterschied ausmachen können", sagte Oenning. Sein Ex-Verein HSV könnte am Montagabend einen großen Schritt Richtung Wiederaufstieg machen. Gelänge gegen Magdeburg ein Sieg, wüchse der Vorsprung auf den Dritten 1. FC Union Berlin, der am Sonntag nur zu einem 0:0 bei Dynamo Dresden gekommen ist, sechs Spieltage vor dem Ende der Saison auf sechs Punkte an.

