Stand: 11.09.2019 12:25 Uhr

HSV-Verteidiger Gyamerah verletzt sich schwer

Hiobsbotschaft für den HSV kurz vor dem Stadtderby gegen den FC St. Pauli: Außenverteidiger Jan Gyamerah hat sich am Mittwoch im Training des Fußball-Zweitligisten schwer verletzt, wie die Hamburger mitteilten. Eine genaue Diagnose liegt bislang nicht vor. Der 24 Jahre alte Neuzugang vom VfL Bochum stand bislang in allen Liga-Partien des HSV in der Startelf und überzeugte mit guten Leistungen. Trainer Dieter Hecking brach nach dem Unfall die Übungseinheit ab.

Immer wieder Verletzungprobleme bei Gyamerah

Gyamerah hatte in seiner bisherigen Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der vergangenen Saison fiel er mit einer Adduktorenblessur gut zwei Monate aus. Noch schlimmer erwischte es ihn im Frühjahr 2014, als er nach einer Verletzung fast anderthalb Jahre pausieren musste.

