Stand: 12.03.2018 15:16 Uhr

HSV trennt sich von Hollerbach - Titz übernimmt

Bundesligist Hamburger SV hat Trainer Bernd Hollerbach freigestellt. Das teilte der abstiegsbedrohte Club am Montag mit und bestätigte damit zahlreiche Medienberichte. "Wir sind zur Überzeugung gelangt, dass wir im Hinblick auf unsere Chancen im Kampf um den Klassenerhalt handeln mussten", sagte Vorstandschef Frank Wettstein. Hollerbachs Nachfolger wird bis Saisonende U21-Coach Christian Titz. Vier Tage zuvor waren bereits Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Sportdirektor Jens Todt beurlaubt worden. "Ich bin natürlich sehr enttäuscht", hatte Hollerbach bereits vor der offiziellen Verkündung dem "Hamburger Abendblatt" gesagt.

Thomas von Heesen Übergangs-Manager

Zudem werde der frühere HSV-Profi und ehemalige Aufsichtsrat Thomas von Heesen künftig als sportlicher Berater des Vorstandes fungieren, teilte der Traditionsverein mit. "Bei ihm werden in den kommenden Wochen die tagesoperativen Managementfäden für die Bundesliga zusammenlaufen", kündigte Wettstein an. Von Heesen absolvierte in seinen 14 Jahren als HSV-Profi (1980 bis 1994) 368 Bundesligaspiele und gewann zahlreiche Titel. "Er wird die Lücke schließen, die bis zur Verpflichtung eines neuen Sportverantwortlichen entstehen könnte", sagte Wettstein.

Hollerbach mit verheerender Bilanz

Bildergalerie 19 Bilder Hollerbach: Kämpfer und Kartenkönig

Hollerbach war erst vor sieben Wochen beim akut abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten vorgestellt worden. Die neue Club-Führung um Wettstein sowie Aufsichtsratschef Bernd Hoffmann traute dem glücklosen Trainer, der in sieben Spielen keinen Sieg und nur drei Punkte holte, das "Fußball-Wunder" nicht mehr zu. "Unter dem Strich war keine wesentliche Verbesserung erkennbar, zudem haben ihm positive Ergebnisse gefehlt", so Wettstein.

Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nach der herben 0:6-Packung bei Bayern München acht Runden vor Schluss weiter sieben Punkte. Der 48-jährige Hollerbach hatte die schlecht zusammengestellte Mannschaft Ende Januar übernommen, Verstärkungen gab es im Winter keine mehr. Der Ex-Profi geht als einer der erfolglosesten Trainer in die Bundesliga-Geschichte des HSV ein.

Auch Cardoso und Wächter müssen gehen

Co-Trainer Rodolfo Cardoso, Steffen Rau, Torwart-Trainer Stefan Wächter und Teammanagerin Maria Wallenborn wurden ebenfalls von ihren Aufgaben entbunden. Co-Trainer Matthias Kreutzer wird zu Titz’ Trainerteam gehören, ebenso wie dessen bisheriger U21-Co-Trainer Soner Uysal und der bisherige U21-Torwart-Trainer Nico Stremlau.

Titz mit Regionalliga-Mannschaft Tabellenführer

Die zuvor von Titz betreute Regionalliga-Mannschaft der Hamburger ist derzeit Tabellenführer. Da die für den Montagabend angesetzte Partie des HSV II beim VfB Lübeck wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde, ist der 46-Jährige nun sofort verfügbar. Am Dienstagmorgen wird er erstmals das Training bei den Profis leiten. "Für unsere Chancen im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt können wir den Impuls eines unverbrauchten Trainers gebrauchen", sagte Wettstein. Am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) trifft der HSV im Volksparkstadion auf Hertha BSC.

Alle Trainer der HSV-Bundesliga-Geschichte