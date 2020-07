Stand: 06.07.2020 10:47 Uhr

Thioune wird Hecking-Nachfolger beim HSV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Dieter Hecking fündig geworden. Nach Informationen von NDR 90,3 verpflichten die Hanseaten Daniel Thioune vom Zweitliga-Nordrivalen VfL Osnabrück. Der 45-Jährige, der mit den Niedersachsen den Klassenerhalt geschafft hatte, habe bereits um die Auflösung seines noch bis 2021 laufenden Vertrages beim VfL gebeten. Die Ablösemodalitäten müssen noch verhandelt werden.

Erfolg mit bescheidenen Mitteln

Thioune, in Georgsmarienhütte geboren, spielte als aktiver Profi unter anderem beim VfL Osnabrück und beim VfB Lübeck (unter Trainer Hecking). Seine Trainerlaufbahn begann er als Assistent in Ahlen, ehe er ab 2014 im Nachwuchsbereich des VfL tätig wurde. Im Oktober 2017 übernahm er die abstiegsbedrohten Profis in der Dritten Liga und schaffte zunächst knapp den Klassenerhalt. Trotz zwölf sieglosen Partien zum Finale bekam er von Vereinsführung das Vertrauen für die Folgesaison: Mit einem Kader, der angesichts der fehlenden finanziellen Mittel allenfalls Drittliga-Durchschnitt war, gelang dann sogar als Meister der Aufstieg in die Zweite Liga und in der abgelaufenen Spielzeit der Klassenerhalt im Bundesliga-Unterhaus. Auch hier war der Personaletat mit acht Millionen Euro eher bescheiden.

Thioune: "Fernziel Bundesliga"

Was der HSV zusätzlich besonders interessant finden dürfte: Im aktuellen Osnabrücker Kader standen acht beim VfL ausgebildete Profis, darunter Kapitän Marc Heider, Konstantin Engel, Felix Agu, Sebastian Klaas und Saisonentdeckung Moritz Heyer. In Marc Augé und Hakim Traoré haben zwei weitere VfL-Talente einen Profivertrag für die kommende Saison erhalten. Thioune gilt zudem als Top-Motivator und ehrgeizig - und träumt von der Beletage des deutschen Fußballs: "Als Spieler wollte ich in die Bundesliga, habe es aber nicht geschafft. Als Trainer habe ich dieses Fernziel auch", sagte der einstige Stürmer bei seiner Vertragsverlängerung in Osnabrück vor einem Jahr. Kann er sich diesen Traum nun mit dem HSV erfüllen?

Darum trennen sich der HSV und Hecking 04.07.2020 15:14 Uhr Der HSV und Trainer Dieter Hecking gehen getrennte Wege. NDR Vereinsreporter Michael Maske zu den Gründen und den Plänen der Hamburger.







4 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 06.07.2020 | 11:00 Uhr