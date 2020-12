HSV: Thioune erwartet kampfbetonten Jahresausklang beim KSC Stand: 20.12.2020 12:04 Uhr Zweitligist Hamburger SV will im letzten Spiel des Jahres am Montag beim Karlsruher SC noch einmal dreifach punkten. Der HSV reist ohne Abwehrspieler Ambrosius, dafür aber mit gesteigertem Interesse an KSC-Stürmer Hofmann ins Badische.

Doch das wird ein hartes Stück Arbeit, ein Spiel für Fußballästheten erwartet Daniel Thioune nicht: "Den KSC zeichnet vor allem die Größe und die Gefahr bei Standards aus. Wir gehen auch davon aus, dass es auf einem tiefen Rasen ein kampfbetontes Spiel wird", sagte der Trainer der Hamburger am Sonntagvormittag auf der Pressekonferenz.

Ambrosius fehlt im Wildpark

Verzichten müssen die "Rothosen" am Montagabend (20.30 Uhr / Livecenter) auf Stephan Ambrosius. Der Verteidiger plagt sich mit einem bakteriellen Infekt herum und wird daher laut Thioune nicht dem Kader für das KSC-Spiel angehören. "Das Risiko wäre zu groß. Ich hoffe, dass er sich in den nächsten Tagen erholen und nach der Weihnachtspause wieder eingreifen kann", sagte Thioune. Wer Ambrosius ersetzen soll, ließ der Trainer zunächst offen.

Ebenso unklar ist, ob Sonny Kittel nach zwei Spielen Abstinenz wieder zur Mannschaft gehören wird. Nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Hannover 96 fehlte der Offensivspieler gegen Darmstadt gesperrt, wurde aber auch für die Partie gegen Sandhausen nicht berücksichtigt. Profitieren könnte der 27-Jährige von einem Ausfall Manuel Wintzheimers, der in den vergangenen Tagen Probleme mit dem Oberschenkel hatte. So oder so war sich Thioune am Sonntagvormittag sicher, eine schlagkräftige Offensive für das Gastspiel in Karlsruhe zusammenzubekommen.

Interesse an KSC-Stürmer Hofmann

Dass der HSV sich jedoch auch für den Top-Stürmer des Gegners interessiert, ist kein Geheimnis. Seit dem Sommer wird Philipp Hofmann mit einem Wechsel an die Elbe in Verbindung gebracht. Einen "richtigen Bock-Stürmer" nannte Thioune den 27 Jahre alten Angreifer und bescheinigte ihm zudem "einen feinen linken Fuß". Viel Lob für einen Spieler des Gegners, der laut "Hamburger Abendblatt" bereits im Winter zum HSV wechseln könnte.

Mögliche Aufstellungen:

HSV: Ulreich - Vagnoman, Leistner, Jung, Leibold - Heyer - Hunt, Dudziak - Narey, Terodde, Wintzheimer

Karlsruhe: Gersbeck - Thiede, Gordon, Kobald, Heise - Fröde, Wanitzek, Gondorf - Goller, Hofmann, Lorenz

