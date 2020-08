Stand: 20.08.2020 10:18 Uhr

HSV: Terodde absolviert Medizincheck

Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist der Transfer von Simon Terodde vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zum HSV offenbar perfekt. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich der 32 Jahre alte Stürmer und die Kölner auf eine Auflösung des bis Sommer 2021 laufenden Vertrages des Angreifers geeinigt. Terodde ist bereits in Hamburg eingetroffen und absolviert den obligatorischen Medizincheck. Er soll anschließend beim Zweitligisten einen Ein-Jahres-Vertrag unterschreiben.

118 Tore in 220 Spielen

Der Verein wollte die Verpflichtung am Mittwochabend noch nicht bestätigen. Nach dem Vormittagstraining am Mittwoch hatte der neue HSV-Cheftrainer Daniel Thioune dem NDR gesagt: "Ich weiß nicht, ob ich heute noch mit ihm rechnen kann. Da bin ich der falsche Ansprechpartner." Der 32-Jährige ist ein Zweitliga-Spezialist. In 220 Spielen für den MSV Duisburg, Union Berlin, den VfL Bochum, den VfB Stuttgart und den 1. FC Köln traf er 118 Mal. In Köln spielt er seit Anfang 2018.

Finanzielle Einbußen in Hamburg?

Beim HSV muss Terodde wohl finanzielle Einbußen hinnehmen. Das Jahresgehalt des Angreifers in Köln soll bei 2,5 Millionen Euro gelegen haben. Der Hamburger SV hat sich jedoch eine interne Grundgehaltsobergrenze von 600.000 Euro auferlegt. Durch mögliche, branchenübliche Tor-Prämien oder Sonderzahlungen im Aufstiegsfall könnten Teroddes Einbußen in Grenzen halten.

