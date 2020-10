HSV-Spiel fällt aus - Aue in Quarantäne Stand: 04.10.2020 00:30 Uhr Das Sonntagsspiel der Zweiten Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue fällt nach zwei weiteren Coronafällen bei den Gästen aus. Das gab der HSV am späten Samstagabend bekannt.

Eine Bestätigung der Deutschen Fußball Liga (DFL) steht noch aus. Zuvor hatte Aue mitgeteilt, dass die Mannschaft auf Anweisung des Gesundheitsamtes zurück ins Erzgebirge reisen und sich vorsorglich in Quarantäne begeben werde. Damit bringt das Coronavirus zum ersten Mal in dieser Saison den Spielplan im deutschen Profi-Fußball durcheinander.

"Gegenwärtige Zeit ist eine Zerreißprobe"

"Für den HSV bedeutet das, dass statt des Punktspiels nun eine Trainingseinheit am Sonntag um 10.30 Uhr stattfinden wird. Ticketkäufer und VIP-Kunden werden in der kommenden Woche über das weitere Prozedere informiert", teilte der HSV mit. "Es ist sehr bedauerlich", sagte Aue-Präsident Helge Leonhardt: "Die gegenwärtige Zeit ist eine Zerreißprobe für Gesellschaft, Wirtschaft und alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Wir müssen uns dem stellen und aus negativem Ereignissen gilt es gestärkt hervorzugehen."

Das Spiel hätte eigentlich am Sonntag um 13.30 Uhr stattfinden sollen. Daraus wird nun nach der ersten Spielabsage seit dem Saisonbeginn im deutschen Profifußball nichts.

Länderspielpause steht an

Aue hatte bereits am Donnerstag einen positiven Test im erweiterten Umfeld gemeldet. Die Spieler mussten am Mittwoch und Donnerstag individuell trainieren. Eine anschließende Testreihe hatte allerdings nur negative Ergebnisse hervorgebracht, weshalb das Mannschaftstraining am Freitag wieder aufgenommen worden war. Da nach dem aktuellen Spieltag eine Länderspielpause ansteht, könnte es bei der Partie gegen den HSV bleiben, die neu terminiert werden muss.

