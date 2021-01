HSV: Schlechte Nachrichten zum Neujahrsstart Stand: 01.01.2021 17:00 Uhr Der Zweitliga-Zweite Hamburger SV beginnt das neue Jahr mit dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr). Allerdings trüben schwere Verletzungen die Vorfreude auf die Partie.

Am Anfang der ersten HSV-Pressekonferenz 2021 musste Coach Daniel Thioune erst einmal mal "weniger gute Nachrichten" überbringen: Die Trainingsverletzungen von Rechtsverteidiger Jan Gyamerah und Mittelfeldakteur Klaus Gjasula haben sich als "deutlich schwerwiegender herausgestellt, als wir es zunächst angenommen hatten." Während Gjasula mit einem Innenbandriss im rechten Knie mehrere Wochen fehlen wird, hat Gyamerah eine Sprunggelenkblessur erlitten, wird aber laut Thioune "eine kürzere Ausfallzeit" haben als sein Teamkollege.

Thioune: Spieler "versprühen Freude" nach Pause

Sportlich wollen die Hamburger nach der kurzen Weihnachtspause an den erfolgreichen Jahresabschluss anknüpfen. Der HSV hatte 2020 mit drei Siegen in Serie beendet. "Es fühlte sich ja eher an, wie ein verlängertes Wochenende. Es hat den Jungs gut getan, dass sie bei ihren Lieben und Angehörigen waren - und sie versprühen Freude. Das habe ich in den letzten Tagen im Training gemerkt." Thioune setzt auf seinen breiten Kader: "Wir haben leider Gottes zwei schwere Ausfälle. Aber jetzt können wir diese Breite bedienen, die Jungs haben alle Bock, auf dem Platz zu stehen."

Wintertransfers: Wird der HSV tätig?

Der HSV-Coach stellte einigen Edelreservisten mehr Einsatzzeit in Aussicht. Dies könnte schon gegen Regensburg etwa bei Gideon Jung der Fall sein. Andererseits beobachten HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel intensiv den Markt. "Und über alles, was uns besser macht, kann man natürlich reden", sagte Thioune über etwaige Verstärkungen. Das Fenster für Wintertransfers öffnet am Sonnabend.

Mögliche Aufstellungen

Hamburg: Ulreich - Vagnoman, Leistner, Ambrosius, Leibold - Onana - Kinsombi, Dudziak - Narey, Terodde, Jatta

Regensburg: Meyer - Hein, Nachreiner, Elvedi, Wekesser - Besuschkow, Moritz - Vrenezi, Stolze - Caliskaner, Alber

