Stand: 07.08.2019 11:36 Uhr

HSV-Profi Bakery Jatta mit falscher Identität?

Bakery Jatta spielt möglicherweise unter falscher Identität beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Nach Informationen der "Sport Bild" soll der Offensivspieler eigentlich Bakary Daffeh heißen und nicht erst 21, sondern bereits 23 Jahre alt sein. Dem Bericht zufolge hätten zwei frühere Trainer in seiner afrikanischen Heimat Jatta auf alten Spielbildern als Bakary Daffeh identifiziert.

"Wir haben Bakery Jattas gültigen Reisepass inklusive Aufenthaltsgenehmigung vorliegen. Bakery hat sich seit seiner Ankunft bei uns als tadelloser Sportsmann und als verlässlicher Mitspieler gezeigt. Er hat sich schnell in unsere Mannschaft und in unseren Club integriert. Wir schätzen ihn als Spieler und Menschen", sagte der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann. Darüber hinaus wollte sich der HSV nicht äußern.

Bei der Einreise nicht minderjährig?

Jatta war 2015 als Flüchtling aus Gambia nach Deutschland eingereist, sein offizielles Geburtsdatum ist der 6. Juni 1998. Er galt somit bei der Einreise als minderjährig, minderjährige Flüchtlinge haben in Deutschland eine größere Chance auf Duldung. Tatsächlich soll er bereits am 6. November 1995 geboren sein. Zweifel an seinem Alter hatte es auch beim HSV gegeben, als Jatta zum Probetraining kam. Eine medizinische Altersuntersuchung hatte damals aber kein eindeutiges Ergebnis gebracht.

"Ich habe in Afrika in keinem Verein gespielt, das gab es dort nicht", hatte der Gambier seinerzeit bei seiner Vorstellung in Hamburg gesagt. Er soll jedoch in seiner Heimat für diverse Clubs gespielt haben und auch kurz im Senegal sowie in Nigeria aktiv gewesen sein. Zudem habe er beim U20-Spiel Gambias gegen Liberia auf dem Platz gestanden und das Siegtor erzielt. Seit Jatta in Deutschland spielt, ist Daffeh nicht mehr aktiv.

Vertrag bis Sommer 2024

Jatta zählt beim HSV zu den Leistungsträgern und unterschrieb im Januar 2019 einen Vertrag bis Sommer 2024. Ob es nun weitere offizielle Untersuchungen zu Jattas Identität geben wird, ist noch offen.

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 07.08.2019 | 14:00 Uhr