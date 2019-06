Stand: 27.06.2019 13:49 Uhr

HSV: Leibold kommt, Hängepartie bei Ewerton

Fußball-Zweitligist Hamburger SV steht vor seiner neunten externen Neuverpflichtung. Vom 1. FC Nürnberg soll Tim Leibold an die Elbe kommen. Die Franken bestätigten der "Bild", dass der 25 Jahre alte Linksverteidiger am Freitag den Medizincheck in der Hansestadt absolvieren wird. Ausschlaggebend für seine Entscheidung sei ein persönliches Gespräch mit HSV-Coach Dieter Hecking gewesen, heißt es. Leibold kann nach Informationen der "Hamburger Morgenpost" dank einer Ausstiegsklausel (gültig bis 30. Juni) für weniger als zwei Millionen Euro in den Norden wechseln. Dem Vernehmen nach erhält er beim HSV einen Dreijahresvertrag plus Option für eine weitere Spielzeit.

Was wird aus Douglas Santos?

Kurios: Leibold soll in Hamburg Douglas Santos beerben. Der wechselbereite Brasilianer, den der HSV für einen zweistelligen Millionenbetrag ziehen lassen will, ist aber noch gar nicht weg. Nicht zuletzt wegen einer unübersichtlichen Zahl von Beratern hat der HSV noch keinen passenden Abnehmer für den 25-Jährigen gefunden.

Ewerton-Wechsel nach wie vor nicht fix

Zur Hängepartie entwickelt sich derweil auch die geplante Verpflichtung von Leibolds Nürnberger Teamkollegen Ewerton. Der 30 Jahre alte Brasilianer hat bereits am Montag in der Hansestadt den Medizincheck absolviert und soll einen Zweijahresvertrag erhalten. Beim Training im Volkspark war von Ewerton jedoch bislang nichts zu sehen. Offenbar gibt es noch Probleme mit einer Klausel, die der "Club" vor zwei Jahren mit Sporting Lissabon ausgehandelt hatte, in der es um eine Beteiligung der Portugiesen an einem Weiterverkauf Ewertons geht.

