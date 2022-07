HSV: Im Pokal bei Bayreuth wieder Grund zum Jubeln?

Stand: 29.07.2022 09:25 Uhr

Fußball-Zweitligist HSV tritt am Sonnabend in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der SpVgg Bayreuth an. Der Wettbewerb ist für Trainer Tim Walter ein Ansporn: "Vor allem nach der erfolgreichen Pokalreise in der vergangenen Saison."