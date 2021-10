Stand: 21.10.2021 14:45 Uhr HSV-Idol Uwe Seeler wird 85: Karten für Matinee gewinnen!

Am 5. November feiert HSV-Idol Uwe Seeler seinen 85. Geburtstag. Der NDR zeigt aus diesem Anlass am Sonntag, den 31. Oktober in einer exklusiven Vorführung den sehr persönlichen Film "Uwe Seeler - Einer von uns. Die Fußball-Legende wird 85".

Nach dem Film wird es eine Gesprächsrunde mit prominenten Gästen geben, an der unter anderem HSV-Legende Jimmy Hartwig teilnimmt. Thema: Von "Einer von uns" zur "Ich-AG" - Wie sich der Fußball und seine Stars verändert haben.

Sie können bei der Matinee im altehrwürdigen Rolf-Liebermann-Studio am Hamburger Rothenbaum dabei sein! Wir verlosen für die Veranstaltung, die um 13 Uhr beginnt, 10x2 Karten! Gut möglich, dass Uwe Seeler an diesem Tag auch persönlich dabei ist.

Einfach das unten angehängte Formular ausfüllen, abschicken und die Daumen halten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und ihre Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Die Verlosung endet am 25. Oktober um 16 Uhr.

Die Gewinner werden dann sofort auf NDR.de/sport bekannt gegeben und erhalten alle weiteren Informationen zum Ablauf der Veranstaltung, die unter 3G-Bedingungen (Geimpft, Genesen, Getestet) stattfinden wird, per E-Mail. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz

