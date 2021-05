HSV: Hrubesch verbreitet Optimismus - "Glauben noch daran" Stand: 09.05.2021 17:25 Uhr HSV-Ikone Horst Hrubesch soll in drei Wochen schaffen, woran seine Trainer-Vorgänger in knapp drei Jahren gescheitert sind - die Rückkehr in die Fußball-Bundsliga. Der 70-Jährige versprühte vor dem Heimspiel gegen Nürnberg Optimismus.

"HSV, HSV, HSV", hallte es am Sonntag über die Anlage am Volksparkstadion. Gut 50 Fans waren zum Abschlusstraining vor dem Nachholspiel des Hamburger SV am Montag gegen Nürnberg (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) gekommen und setzten ein Zeichen der Unterstützung, als Hrubesch mit seinem Team auf dem Weg in die Kabine war.

"Was da abgegangen ist, war fantastisch. Danke an die Fans, das war eine super Geschichte. Ich denke, dass hat den Jungs geholfen", sagte das einstige Kopfball-Ungeheur, das Anfang der Woche für den beurlaubten Daniel Thioune übernommen hatte.

"Das zeigt, was diesen HSV auszeichnet: Dass wir trotzdem eine Familie sind und alle bis zum letzten Tag daran glauben." HSV-Trainer Horst Hrubesch

Hoffnung, Glaube und der Fan-"Messias" Horst "Hotte" Hrubesch - mehr ist dem HSV auch im dritten Zweitligajahr nicht geblieben. Fünf Spiele ist der Hinrundenmeister jetzt ohne Sieg, dem Tabellenfünften droht das Nicht-Aufstiegs-Triple.

Viele Gespräche, noch mehr Umarmungen und ein schier grenzenloser Optimismus: "Handaufleger" Hrubesch hat seit Montag seinen typischen "Es wird schon alles gut"-Zauber versprüht. Gegen Nürnberg wird sich zeigen, ob er bei seiner Mannschaft wirkt. Die hat schon lange nicht mehr gezaubert. Der 70-Jährige brachte es etwas ungewollt komisch auf den Punkt: "Es macht keinen Sinn mehr, Spiele zu verlieren."

Wenn das so einfach wäre im HSV-Kosmos, mag sich manch einer da gedacht haben. Aber es stimmt schon: In den letzten drei regulären Saisonspielen (nach Nürnberg warten noch die Kellerkinder Osnabrück und Braunschweig) gehe es nun darum, "uns aus dem Mist, den wir uns eingebrockt haben, wieder herauszuziehen", so Hrubesch. Verlieren verboten, drei Siege sind mehr oder weniger Pflicht. Und selbst dann ist der direkte Aufstieg eher unrealistisch.

"Wenn, dann wird es über die Relegation gehen." Horst Hrubesch

Die Himmelsstürmer aus Kiel, die am Montag vor dem HSV-Spiel ihre Nachholpartie gegen Hannover 96 bestreiten, sind schon vier Punkte weg und haben Kurs auf den direkten Aufstieg genommen. Mit einem "Dreier" gegen Nürnberg würde der HSV immerhin den Abstand zum aktuell Zweiten Fürth auf drei Zähler verkürzen. Die Spielvereinigung hat mit Paderborn und dem Vierten Düsseldorf ein schweres Restprogramm.

Hrubesch selbst glaubt an seine "Heiler-Qualitäten". "Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Jungs ein bisschen freier und offener geworden sind", sagte der HSV-Trainer. "Wir leben noch." Gegen Nürnberg wird es sein Team beweisen müssen - ohne die Unterstützung der Fans.

