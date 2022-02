HSV: Glatzel als Garant für den Bundesliga-Aufstieg? Stand: 07.02.2022 11:46 Uhr Nach seiner Vier-Tore-Gala in Darmstadt ist Robert Glatzel endgültig aus dem Schatten seines Vorgängers Simon Terodde herausgetreten - und kann für den HSV zum entscheidenden Mann im engen Aufstiegsrennen der Zweiten Liga werden.

Der umjubelte HSV-Stürmer war auch Minuten nach dem Abpfiff noch fassungslos: "Das Ganze ist ein bisschen surreal. Bis ich das begreife, wird es ein, zwei Tage brauchen." Nur ein Blick auf die Tabelle hingegen genügt, um zu erkennen, was der HSV mit dem fulminanten 5:0-Sieg beim Zweitliga-Spitzenreiter geschafft hat. Die Elf von Trainer Tim Walter hat nicht nur zu den Aufstiegsplätzen aufgeschlossen, sondern inzwischen auch die beste Tordifferenz (+19) der Top-Sechs der Liga. Zum Vergleich: Die vor den Hanseaten platzierten Bremer weisen lediglich +12 auf, Stadtrivale St. Pauli hat eine Bilanz von +13.

Angesichts der Tatsache, dass zwischen Tabellenführer Darmstadt und den sechtplatzierten Heidenheimern lediglich zwei Punkte liegen, dürfte die Tordifferenz am Ende mit über den Bundesliga-Aufstieg entscheiden. Und für Tore steht beim HSV derzeit Robert Glatzel. Mit seinen Treffern elf bis 14 hat der 28-Jährige seine bisherige Bestmarke von 2018/2019 (13 Tore für Heidenheim) übertroffen. Zudem war außer Simon Terodde, der in der vergangenen Spielzeit 24 Tore erzielte, seit 2001 (Sergej Barbarez/22) kein HSV-Stürmer in einer Saison erfolgreicher.

HSV-Trainer Walter: "Er ist zum Verwerten da"

"Es ist schön, dass sich Robert so belohnt hat. Es ist ein Spiegelbild dessen, was die Mannschaft ihm bietet", sagte HSV-Coach Walter nach dem Darmstadt-Spiel und fügte hinzu: "Er ist zum Verwerten da, das hat er sehr gut gemacht."

Trotz des ersten Viererpacks seiner Karriere, trotz des frühesten Hattricks der Zweitliga-Geschichte - im Mittelpunkt wollte Glatzel nicht stehen. Stattdessen müsse er ein "riesige Kompliment an die Mannschaft" richten, so der Angreifer, der als symbolisches Andenken den Spielball mit in den Bus nahm, um ihn von den Mitspielern unterschreiben zu lassen: "Ich habe von ihnen Super-Vorlagen bekommen."

Nun geht es gegen Ex-Club Heidenheim

Einen Ehrenplatz bekommt der Ball möglicherweise aber dennoch nicht: "Vielleicht stecke ich ihn erstmal nur in den Keller", so Glatzel. Schließlich sei dieser Tag zwar "schon etwas besonderes", aber es "kommt auch schon das nächste Spiel". Da dürfte der HSV-Stürmer allerdings wieder besonders motiviert sein, es geht am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen seinen Ex-Club Heidenheim.

Seit Wochen in Bestform

Glatzel, der den FCH 2019 in Richtung Cardiff City verlassen hatte, spielt seit vergangenen Sommer beim Hamburger SV. Nach einer längeren Durststrecke im Herbst (nur ein Tor in acht Spielen) ist der gebürtige Münchner inzwischen in Bestform und hat in den jüngsten fünf Partien stolze acht "Buden" vorzuweisen. Zudem traf er auch beim Pokal-Erfolg in Köln (5:4 nach Elfmeterschießen). Jedes Mal zeichnete er dabei für den Hamburger Führungstreffer verantwortlich.

Glatzel als Alleinunterhalter im HSV-Sturm

Zur Wahrheit gehört aber auch: Ohne Glatzel tut sich der HSV mit dem Toreschießen schwer. 39 Saisontreffer haben die Hanseaten vorzuweisen, die Aufstiegskonkurrenz ist erfolgreicher und hat bis auf Heidenheim (lediglich 28) die 40er-Marke bereits gerissen.

Zudem ist Glatzel in der HSV-Offensive der Alleinunterhalter. Sturmkollege Manuel Wintzheimer war erst zweimal erfolgreich, zweitbester Hamburger Schütze ist Abwehrmann Moritz Heyer mit fünf Toren. Allerdings stehen die Hamburger mit einem herausragenden "Solisten" nicht alleine da: Von den Spitzenteams haben lediglich Werder Bremen (Marvin Ducksch/Niclas Füllkrug) und Darmstadt 98 (Luca Pfeiffer/Philipp Tietz) erfolgreiche Sturmduos.

