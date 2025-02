HSV-Fußballerinnen fiebern Pokal-Hit im Volksparkstadion entgegen Stand: 10.02.2025 19:38 Uhr Die Fußballerinnen des HSV empfangen am Mittwoch ihren Zweitliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach zum Viertelfinal-Duell im DFB-Pokal. Erstmals überhaupt dürfen die Hamburgerinnen dabei ein Pflichtspiel im Volksparkstadion bestreiten. Vor großer Kulisse will das Team von Trainer Marwin Bolz Großes schaffen.

Am vergangenen Sonnabend hieß es für die HSV-Kickerinnen noch: "Wir müssen draußen bleiben." Ihre Zweitliga-Partie gegen den 1. FC Union Berlin fand wie gewohnt auf dem Trainingsplatz 6 am Volksparkstadion statt. Am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen Gladbach ziehen die Hamburgerinnen nun in die Betonschüssel um, in der sonst die Männer des Clubs um Punkte kämpfen. Bereits 15.000 Karten wurden für die Begegnung der Runde der letzten Acht im DFB-Pokal verkauft.

"Der Support wird in jedem Fall einzigartig", sagte Mittelfeldakteurin Pauline Machtens im NDR 90,3 Interview. Die frühere deutsche Junioren-Nationalspielerin ist sich sicher, dass auch der eine oder andere Profi aus dem Hamburger Männer-Team der Partie beiwohnen wird: "Die wollen ja sehen, was wir in ihrem Stadion so veranstalten."

HSV verpatzt Generalprobe

Machtens und Co. gehen favorisiert in das Duell mit den Gladbacherinnen. Nicht nur wegen des Heimvorteils, sondern auch, weil der HSV die Borussia in der Hinrunde der Zweiten Liga vor heimischer Kulisse mit 2:0 bezwingen konnte. In der Tabelle haben die Hamburgerinnen (Rang sechs) allerdings nur zwei Zähler Vorsprung vor den Rheinländerinnen.

Zudem konnte Gladbach seine Generalprobe für das Pokalduell gewinnen (2:1 bei der SG Andernach), während der HSV Union mit 1:2 unterlag und damit einen Dämpfer im Aufstiegskampf hinnehmen mussten.

Machtens: "Wir wollen in jedem Fall gewinnen"

"Natürlich hätten wir uns gerne ein anderes Ergebnis für das Spiel ausgesucht. Aber es passt ja jetzt ganz gut, dass wir uns nicht so lange mit dem Spiel beschäftigen können, sondern schon wieder direkt das nächste Spiel ansteht - das wir natürlich anders gestalten wollen", sagte Machtens. Für die 22-Jährige und ihre Teamkameradinnen ist die Partie im Volksparkstadion das absolute Highlight der bisherigen Saison. Denn von vierstelligen Kulissen können die HSV-Fußballerinnen sonst nur träumen. Zum Vergleich: Zum Spitzenspiel gegen Union kamen gerade einmal 600 Fans.

Und nebem dem Erlebnis, vor so ungewohnt vielen Anhängern auflaufen zu dürfen, geht es ja auch noch um nicht mehr und nicht weniger als den Einzug ins Pokalhalbfinale. "Wir wollen in jedem Fall gewinnen", gibt Machtens dann auch das Ziel für den ganz besonderen Mittwoch der HSV-Kickerinnen aus.

