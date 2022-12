HSV: Auch B-Probe von Vuskovic positiv Stand: 15.12.2022 18:13 Uhr Beim unter Dopingverdacht stehenden Fußballprofi Mario Vuskovic vom Zweitligisten Hamburger SV hat die Analyse der B-Probe das positive Ergebnis der A-Probe bestätigt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit.

Aufgrund dessen werde nun "davon ausgegangen, dass ein Verstoß gegen anwendbare Anti-Doping-Vorschriften vorliegt". Das weitere Verfahren über "mögliche Sanktionen wird nun von der Sportgerichtsbarkeit des DFB geführt", hieß es weiter.

Mitte November hatte das DFB-Sportgericht Vuskovic mit sofortiger Wirkung vorläufig gesperrt, nachdem beim U21-Nationalspieler Kroatiens im Rahmen einer von der NADA durchgeführten Trainingskontrolle am 16. September die verbotene Substanz Erythropoetin (EPO) festgestellt worden war.

Der Verein sei am Donnerstag vom DFB über das Ergebnis der B-Probe informiert worden, die am 12. Dezember 2022 geöffnet worden sei, teilte der HSV mit. Der Club werde "nun in enger Abstimmung mit seinem Spieler und im Austausch mit dem DFB die nächsten Schritte prüfen und festlegen". Vuskovic hatte seine Unschuld beteuert.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.12.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga