HSV - Arminia Bielefeld im Teamvergleich

Das unglückliche Unentschieden in Fürth muss der HSV schnell abhaken: Am Sonntag (13.30 Uhr) kommt Spitzenreiter Arminia Bielefeld zum Top-Geisterspiel in den Volkspark. NDR.de vergleicht die Teams Position für Position.

Stand: 21.05.2020 | 10:34 Uhr