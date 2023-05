Stand: 17.05.2023 15:45 Uhr HSV '83: Als die Hamburger in Athen Europapokal-Sieger wurden

Was der HSV am 25. Mai 1983 schaffte, war eigentlich eine Mission Impossible: Er gewann den "Europapokal der Landesmeister", die heutige Champions League, und holte den begehrten Pokal nach Deutschland. Das ist sonst nur Bayern München und Borussia Dortmund gelungen. Im Finale besiegte der HSV Juventus Turin, damals das beste Team der Welt. Der NDR blickt zurück auf die magische Nacht in Athen: