Guter Auftakt: Holstein Kiel punktet bei Schalke 04 Stand: 16.01.2022 15:24 Uhr Der Start des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel ins neue Jahr kann sich sehen lassen. Die "Störche" kamen am Sonntag beim Aufstiegskandidaten FC Schalke 04 zu einem redlich verdieten 1:1 (0:0).

von Christian Görtzen

Damit sind die Schleswig-Holsteiner weiterhin im Aufwind. Aus den vergangenen drei Zweitligapartien holte die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp fünf Punkte, darunter befand sich zum Abschluss des vergangenen Jahres ein furioses 3:0 gegen Spitzenreiter FC St. Pauli. Nach dem 19. Spieltag belegt Holstein mit 22 Punkten Tabellenplatz 13. Schalke bleibt hinter dem HSV (1:1 in Dresden), beide haben 31 Zähler auf dem Konto.

Kiel "auf Schalke" gleich unter Druck

Rapp musste auf Simon Lorenz (Fußverletzung), Johannes van den Bergh (Trainingsrückstand) sowie die mit Corona infizierten Lewis Holtby, Fiete Arp und Holmbert Fridjonsson verzichten. Bei Schalke stand Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde nach einer Wadenverletzung und einer anschließenden Corona-Erkrankung wieder in der Startelf. Der ehemalige HSV-Stürmer hatte im Hinspiel mit zwei Treffern viel zum 3:0-Sieg der "Knappen" beigetragen.

Und auch im Rückspiel stand er schnell wieder im Fokus. Nach einem von Victor Palsson scharf gespielten Pass in den Fünf-Meter-Raum lenkte Holstein-Keeper Thomas Dähne den Ball mit den Fingerspitzen an Teroddes Oberschenkel, und von dort sprang er an die Latte (5.). Vermutlich hätte das Tor aber auch nicht gezählt, da beim Angriff über die rechte Außenbahn wohl knapp eine Abseitsposition vorlag. Bald darauf klärte die Kieler Defensive in höchster Not vor dem einschussbereiten Darko Churlinov (14.).

Holstein-Keeper Dähne mit Glanztat

Und die "Störche"? Agierten in der ersten Hälfte über weite Strecken zögerlich, kamen aber doch immerhin zu drei Chancen: einmal durch einen Schnitzer in der Schalker Defensive (3.), dann nach schönem Steilpass des agilen Fin Bartels auf Benedikt Pichler, der im Strafraum aber die Kugel an Palsson verlor (31.), und schließlich durch den starken Linksverteidiger Mikkel Kirkeskov mit einem listigen Freistoß (45.) aus 30 Metern. Auf der anderen Seite wehrte Dähne mit einer Glanzparade einen Schuss von Salif Sané ab (35.). Mit dem 0:0 ging es in die Pause.

Traumtor durch Kieler Mühling

Nach Wiederanpfiff gab es viel Leerlauf. Bis zur 67. Minute, in der Kiels Alexander Mühling Herausragendes gelang. Nachdem Bartels den Ball zurückgelegt hatte, zog der Mittelfeldspieler aus 20 Metern per Dropkick sofort ab. Und das lohnte sich: Die Kugel nahm mit viel Außenrist-Effet von der Spielfeldmitte aus eine herrliche Flugkurve in den oberen rechten Torwinkel - 1:0 für Holstein. Allerdings: Lange hielt die Freude darüber nicht an. Terodde sorgte dafür, er überwand sechs Minuten später Dähne zum 1:1.

In der Schlussphase waren die Kieler dem Siegtor zunächst näher. Bartels hatte noch eine gute Gelegenheit (88.). Die danach noch folgende Schalker Drangphase überstanden die Norddeutschen mit großer Leidenschaft. Und so blieb es beim Remis, mit dem die ersatzgeschwächten Kieler gut leben können.

19.Spieltag, 16.01.2022 13:30 Uhr FC Schalke 04 1 Holstein Kiel 1 Tore: 0: 1 Mühling (67.) 1 :1 Terodde (73.)

FC Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, Salif Sané (69. Lode) - Ranftl, Zalazar Martinez (85. Latza), Pálsson (85. Flick), Idrizi (63. Drexler), Ouwejan - Terodde, Churlinov (63. Bülter)

Holstein Kiel: Dähne - Komenda (72. Erras), Wahl, Thesker, Kirkeskov - F. Bartels, Mühling, Sander (78. Benger), Porath, Sterner (72. Korb) - Pichler (88. Mees)

Zuschauer: 750



