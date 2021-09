Gute Leistung, ein Punkt: Holstein Kiel erreicht 2:2 beim KSC Stand: 11.09.2021 16:14 Uhr Holstein Kiel ist in der Zweiten Liga auf dem richtigen Weg. Am Sonnabend gelang den "Störchen" dank einer starken Leistung beim Karlsruher SC ein 2:2 (0:1).

von Christian Görtzen

Lange sah es nach einer Niederlage aus, dann schien die Partie gedreht und der Gewinn der drei Punkte so nahe - am Ende hieß es 2:2. Es war das gerechte Ergebnis eines intensiven Duells mit dem stark in die Saison gestarteten Karlsruher SC. "Dicht dran waren wir, aber es hat leider nicht gereicht", sagte Holstein-Geschäftsführer Uwe Stöver. "Schade, dass ein gutes Auswärtsspiel nicht mit drei Punkten belohnt wurde." Die "Störche" stehen nach dem Remis am sechsten Spieltag mit jetzt fünf Punkten zumindest vorübergehend auf Rang 13.

Kiel beginnt gut - gerät aber in Rückstand

Schon bald nach dem Anpfiff zeigte sich eines: Der 3:0-Heimsieg gegen Erzgebirge Aue hatte den Kielern Mut gemacht. Nicht die Badener waren in der Anfangsphase das bessere Team, es waren die Schleswig-Holsteiner. Deren Angriffe liefen vor allem über die linke Seite, über den kräftigen, durchsetzungsstarken Fabian Reese, der schon vor der länderspielbedingten Pause gute Leistungen geboten hatte.

Es fehlte nur zumeist der passende Abnehmer in vorderer Linie - und wenn er sich doch einmal fand, wie Alexander Mühling in der sechsten Minute, mangelte es beim Torschuss an der nötigen Kompromisslosigkeit.

Der KSC kam zwar ab Mitte der ersten Hälfte besser in die Partie, blieb aber zunächst harmlos. Das änderte sich in der 39. Minute: Nach einer weiten Flanke in die Spitze gewann Karlsruhes Top-Angreifer Philipp Hofmann dort das Kopfballduell mit Simon Lorenz, legte ab auf Kyoung-Rok Choi, und der schoss zum 1:0 ein. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause.

"Joker" Mees und Bartels treffen für Holstein

Nach Wiederbeginn taten sich die Norddeutschen gegen einen nun früher und entschlossener verteidigenden Gegner schwer. Es dauerte einige Zeit, bis Holstein zu einer Gelegenheit kam. Die aber war sehr gut: Nach weiter Flanke von Reese köpfte der kurz zuvor eingewechselte Joshua Mees freistehend über das KSC-Tor (61.). im zweiten Anlauf machte er es aber besser. Nach Kopfballablage von Fiete Arp stieg "Joker" Mees höher als zwei Gegenspieler und nickte zum 1:1 ein (78.). Der Ausgleich war verdient.

Und es kam noch besser für die Holstein-Fans: Nach Flanke von Mühling unterschätzte KSC-Verteidiger Daniel Gordon die Flughöhe des Balles - und davon profitierte hinter ihm Fin Bartels, der zum 2:1 einköpfte (80.). Die "Störche" hatten die Partie innerhalb von zwei Minuten gedreht. Letztlich pendelte sich die in der Schlussphase dramatische Partie bei einem Remis ein: Dem im Strafraum zu viel Platz gelassene Hofmann traf mit einem Flachschuss zum 2:2-Endstand (88.).

6.Spieltag, 11.09.2021 13:30 Uhr Karlsruher SC 2 Holstein Kiel 2 Tore: 1 :0 Choi (39.) 1: 1 Mees (78.) 1: 2 F. Bartels (80.) 2 :2 P. Hofmann (88.)

Karlsruher SC: Gersbeck - S. Jung, Bormuth (66. Gordon), Kobald, Heise - Breithaupt (75. F. Kaufmann), Wanitzek, Gondorf - Choi (82. Schleusener), P. Hofmann, M. Lorenz (66. Batmaz)

Holstein Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, S. Lorenz, Kirkeskov (57. van den Bergh) - Benger, Mühling (85. Erras), F. Bartels, Porath (57. Mees), Reese - Arp (61. Pichler)

Zuschauer: 10000



