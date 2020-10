Großer Kampf, keine Punkte: VfB Lübeck unterliegt Dresden Stand: 17.10.2020 15:55 Uhr Der VfB Lübeck bleibt in der Dritten Liga sieglos. Gegen Dynamo Dresden verlor der Aufsteiger am Sonnabend in Unterzahl mit 0:1.

von Sebastian Ragoß

Schon in der siebten Minute sah VfB-Abwehrspieler Ryan Malone die Rote Karte. Der US-Amerikaner traf bei einem Schussversuch Paul Will unglücklich und sicher auch unabsichtlich mit dem Fuß im Gesicht. Schiedsrichter Max Burda wertete die Aktion aber als grobes Foul und entschied auf Platzverweis.

Lübeck bei Lattentreffer im Pech

Der Aufstiegsaspirant aus Sachsen konnte mit seiner Überzahl aber sehr lange Zeit überhaupt nichts anfangen. Gegen die leidenschaftlich verteidigenden Lübecker kam Dynamo erst Sekunden vor der Pause überhaupt einmal gefährlich vor das Tor. Doch Patrick Weihrauchs Schuss parierte VfB-Keeper Lukas Raeder mühelos. Die beste Chance der ersten Hälfte hatte sogar der Aufsteiger: Pascal Steinwender traf aus gut 15 Metern die Latte (38.).

Hosiner trifft mit Glück zum 1:0

Mit einem torlosen Remis in die Pause zu gehen, war ein Achtungserfolg für die Schleswig-Holsteiner, die aber in der zweiten Hälfte weiter in die Defensive gedrängt wurden. Trotzdem fiel die Führung für Dynamo etwas überraschend. Philipp Hosiner kam zum Schuss, Raeder war noch am Ball, der dann aber über die Linie sprang (68.).

Die Partie schien entschieden, doch die Lübecker bündelten noch einmal alle Kräfte und hätten den Ausgleich verdient gehabt. Gute Chancen dazu gab es. In der 75. Minute kam Steinwender nach einer starken Kombination zum Abschluss, Dynamo-Keeper Kevin Broll war jedoch nicht zu überwinden.

Deichmann vergibt die große Chance zum Ausgleich

Und in der 84. Minute jubelten viele der knapp 2.000 Zuschauer bereits, als Yannick Deichmann aus fünf Metern den Ball nur noch ins Tor schieben musste. Er drosch ihn jedoch viel zu hektisch am Ziel vorbei. So stand am Ende eine erwartbare, aber doch unglückliche Niederlage für den VfB Lübeck.

5.Spieltag, 17.10.2020 14:00 Uhr VfB Lübeck 0 Dyn. Dresden 1 Tore: 0: 1 Hosiner (70.)

VfB Lübeck: Raeder - Malone, Okungbowa, Rieble - Boland - Steinwender (78. Mende), Thiel - Zehir - Hobsch (68. Deters), M. Röser (17. Riedel), Y. Deichmann

Dyn. Dresden: Broll - Kulke, Mai, Knipping, Löwe - Y. Stark, Diawusie (64. Daferner), Will - Weihrauch (64. Stefaniak), Königsdörffer, Hosiner (87. Kade)

Zuschauer: 1860



