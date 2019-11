Stand: 22.11.2019 08:53 Uhr

St. Paulis Lazarett schon wieder prall gefüllt

Beim FC St. Pauli häufen sich zum Ende der Hinrunde in der zweiten Fußball-Bundesliga wieder die Verletzungen. Bei der Partie heute in Aue (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) muss Trainer Jos Luhukay wohl auf mehr als ein Dutzend Profis verzichten. "Es ist das Problem dieses Kaders, der sehr verletzungsanfällig ist. Das ist nichts Neues, das habe ich vom ersten Tag an gesagt. Ich konnte das bis heute nicht ändern und das ist sehr frustrierend", sagte der Niederländer am Donnerstag.

Möller Daehli, Diamantakos und Lawrence fallen aus

Videos 02:04 Hamburg Journal FC St. Pauli will gegen Aue wieder in die Spur finden Hamburg Journal Seit sechs Pflichtspielen hat Fußball-Zweitligist FC St. Pauli keinen Sieg mehr eingefahren. Vor der Partie gegen Erzgebirge Aue sucht das Team seine Form - und den Ehering von Co-Trainer André Trulsen. Video (02:04 min)

Nicht nur im Erzgebirge wird der Kader arg dezimiert sein. Luhukay betonte: "Mittlerweile fehlen 15 Spieler, von denen die meisten vor der Winterpause nicht mehr zurückkommen werden." Zuletzt erwischte es Daniel Buballa (Kniereizung) und St. Paulis besten Torschützen Dimitrios Diamantakos. "Er hat wohl einen Muskelfaserriss", berichtete Luhukay. Zudem kamen Mats Möller Daehli und James Lawrence mit Blessuren von ihren Nationalteams zurück nach Hamburg und können ebenfalls nicht eingesetzt werden. Rechnet man die schon länger verletzten Christiopher Avevor (Wadenbeinbruch) und Christian Conteh (Muskelfaserriss) hinzu, fehlen Luhukay gegen Aue sechs Profis, die eigentlich zur Startelf gehören würden sowie eine Reihe von Ersatzspielern.

Brisante Situation für St. Pauli

Für St. Pauli ist die Situation vor den letzten fünf Partien in diesem Jahr deshalb durchaus brisant. Seit fünf Spielen haben die Hamburger nicht mehr gewonnen. Derzeit rangiert der FC St. Pauli auf Tabellenplatz elf und hat nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. "Wir dürfen bis zur Winterpause fast keinen Fehler mehr machen, damit eine eigentlich gute Hinrunde nicht in eine negative Richtung kippt", warnte Luhukay. Die Voraussetzungen für einen gelungen Jahresabschluss sind allerdings derzeit nicht besonders gut.

