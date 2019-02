Stand: 08.02.2019 09:15 Uhr

VfL Osnabrück: Girth genießt das Glück

Der Wiederbeginn nach der Winterpause ist dem VfL Osnabrück vortrefflich gelungen. Zwei Spiele, sechs Punkte, 3:1 Tore. Die Konsequenz daraus: Der Tabellenführer der dritten Fußball-Liga hat seinen Vorsprung auf den vierten Rang, der nicht zum direkten Aufstieg oder zur Relegation berechtigt, mal eben verdoppelt - von fünf auf zehn Punkte. Einen herausragenden Anteil daran besitzt ein Mann, der noch vor wenigen Wochen ein Torjäger der traurigen Gestalt war: Benjamin Girth.

Drei Girth-Treffer in zwei Partien

Der 27-Jährige, der beim Zweitligisten Holstein Kiel in der Hinrunde nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinauskam, ist zu hundert Prozent für die Treffer der "Lila-Weißen" in den Pflichtspielen des Jahres 2019 verantwortlich. Zunächst erzielte die Leihgabe der Kieler das 1:0-Siegtor im Heimspiel gegen Ex-Verein SV Meppen, eine Woche später wurde Girth mit seinen beiden Treffern in der Partie beim TSV 1860 München (2:1) erneut zum Matchwinner des VfL. Kein Wunder also, dass die Hoffnungen der Fans für das heutige Heimspiel gegen die SG Großaspach (19 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) ein weiteres Mal auf Girth liegen.

Vertrauen von Trainer Thioune

"Es freut mich, dass ich hier so gut Fuß gefasst habe, das liegt auch daran, dass die Mannschaft mich von Anfang an gut aufgenommen hat", sagte Girth der "Neuen Osnabrücker Zeitung". VfL-Trainer Daniel Thioune schenkte ihm das Vertrauen. Er wusste nur zu gut um die Qualitäten des handlungsschnellen Angreifers, der in seinen zwei Jahren beim SV Meppen in 64 Spielen auf beachtliche 39 Tore gekommen war. Bei Holstein indes lief es alles andere als rund. Trainer Tim Walter setzte in vorderster Reihe vor allem auf Janni Serra. Den Wechsel nach Kiel habe er dennoch nicht bereut, versicherte Girth: "Als Profi musste ich den nächsten Schritt wagen."

Im ersten Anlauf hat es mit der Zweiten Liga nicht geklappt. Wenn Girth aber so weitermacht wie zuletzt, wird in der kommenden Serie mit Sicherheit ein weiterer folgen - entweder erneut im Holstein-Trikot oder womöglich gar im Dress des VfL Osnabrück.

