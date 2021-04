Gewünscht, gefördert, gehasst - Frauen im Fußball-Geschäft Stand: 15.04.2021 11:00 Uhr Die eine ist Nationaltrainerin der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft, die andere die einzige Fußball-Kommentatorin in der ARD-Sportschau. Beide kämpfen für Anerkennung und Respekt von Frauen in der Männerdomäne Fußball. Im NDR 2-Bundesligashow-Podcast sprechen Martina Voss-Tecklenburg und Stephanie Bazcyk schonungslos über ein knallhartes Geschäft.

Stephanie Baczyk brennt für den Fußball. Die 34-Jährige aus Hannover hat sich einen Traum erfüllt, kommentiert in der ARD-Sportschau regelmäßig Bundesliga-Spiele und spielt damit in der Ersten Liga. Ein wahr gewordener Traum, der in der Realität nicht selten zum Albtraum wird. Denn es ist nicht nur Respekt, der ihr entgegenschlägt. Kommentare wie "Du bist unfähig!", "Du hast eine grässliche Stimme!" oder "Bei dir drehen wir den Ton ab!" musste die Niedersächsin mehr als einmal in den Sozialen Medien lesen.

Diese Hass-Kommentare haben Spuren hinterlassen: "Ich glaube schon, dass ich öfter darüber nachgedacht habe, wie ich nach außen wirke, als ich das gern getan hätte", sagte Baczyk. Im NDR 2-Bundesligashow-Podcast beschreibt sie eindrücklich den Weg, den sie in den vergangenen Jahren mit einem Coach gegangen ist. Inzwischen bleibt Baczyk ihrem Stil treu und hat gelernt, sich zu zwingen, die Hate-Speech im Netz größtenteils zu ignorieren: "Es bringt nämlich nichts. Es wird immer Leute geben, die dir sagen, dass Du scheiße bist. Das wirst Du nicht wegkriegen." Dennoch gibt es auch jetzt noch Momente, in denen sie reinschaut in die Kommentarspalten. Besonders dann, wenn sie schlecht drauf ist: "Man hofft, dass jemand sagt 'Das hat mir gefallen!', aber nein. Meist ist das Gegenteil der Fall."

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kennt Stephanie Baczyk gut. Bei Fußballspielen sind sie sich regelmäßig begegnet. Auch Voss-Tecklenburg und ihre Nationalspielerinnen sind regelmäßig mit unsachlicher Kritik und üblen Beleidigungen konfrontiert. Die erfahrene Trainerin hat gelernt, diese an sich abprallen zu lassen, räumt aber ein: "Diese Stärke besitzen nicht alle. Vor allem unsere jungen Menschen müssen wir aufklären und ihnen zeigen, was gut ist im Netz und wo es Gefahren gibt." Das ist ein Grund, warum der DFB seine Spielerinnen und Spieler schon in den Jugend-Teams schult.

Voss-Tecklenburg: Vereine müssen sich öffnen

Dass es Frauen im Fußball immer noch schwer haben und weit von Gleichberechtigung entfernt sind, zeigt auch die Diskussion um die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw. Noch längst nicht wird - laut - darüber nachgedacht, dass ihn unter Umständen auch eine Frau beerben könnte. Martina Voss-Tecklenburg ist überzeugt, dass sich vorher erstmal die Vereine im Männer-Profi-Fußball für eine Trainerin öffnen müssten: "Im Männerfußball gibt's einfach noch keine Frauen in den wichtigen Bereichen. Da sollten wir sehen, dass wir nicht danach schauen, welches Geschlecht jemand hat, sondern welche Qualitäten. Natürlich wäre es möglich, aber eines ist doch auch klar: Es wäre in der Frage der Akzeptanz und wenn's dann nicht läuft unheimlich schwierig, ob es nicht dann genau darum gehen würde. Kann das eine Frau?"

Imke Wübbenhorst und Inka Grings Vorreiterinnen

Mit Imke Wübbenhorst oder Inka Grings gebe es schon zwei mutige Frauen, die als Trainerinnen im Männerfußball ihren Weg gehen wollen. Aber es brauche noch mehr weibliche Vorbilder. Sie selbst will da vorangehen. "Ich fühle mich privilegiert, ich bin stolz einen Beruf ausüben zu dürfen, der meine Leidenschaft ist. Und diesen Job Bundestrainerin gibt's ja tatsächlich auch nur einmal. Das genieße ich gerade extrem!"

Mit Blick auf die Hass-Kommentare in sozialen Netzwerken apellieren beide Frauen an die Kritiker, verletzende Äußerungen zu unterlassen. Denn - so bringt es Baczyk auf den Punkt: "Da stecken immer noch Menschen dahinter, wir sind alle keine Roboter. Es ist genau dasselbe wie bei den Fußballerinnen und Fußballern. Das sind Menschen!" Voss-Tecklenburg ergänzt, dass die Anonymität im Netz inzwischen ein so großes Thema sei, das auch vom Gesetzgeber aufgebrochen werden könne: "Vielleicht verändert sich dann etwas."