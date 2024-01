Gewaltausbrüche bei Fußballspielen: Landesregierung trifft Hansa-Chefs Stand: 19.01.2024 11:50 Uhr Heute treffen sich Vertreter der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns mit der Führungsspitze von Fußball-Zweitligist Hansa Rostock in Schwerin. Sie wollen besprechen, wie Gewaltausbrüche bei Fußballspielen verhindert werden können.

Die Negativ-Schlagzeilen häufen sich: Immer wieder kommt es bei Spielen des FC Hansa Rostock zu Ausschreitungen. Wie man die Gewaltausbrüche neben dem Platz stoppen kann, wollen heute Nachmittag Vertreter der Landesregierung und die Führungsspitze des Clubs in Schwerin besprechen.

38 Verletzte: Traurige Bilanz einer einzigen Begegnung

Zuletzt hatte es vor einem Monat bei einem Auswärtsspiel in Paderborn 38 Verletzte gegeben. Daraufhin rief die Landesregierung den Verein dazu auf, die Vorfälle aufzuarbeiten und sich Schritte zu überlegen, um die Gewalt einzudämmen und die Sicherheit zu erhöhen. Nun treffen sich Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese (SPD), Innenminister Christian Pegel (SPD) mit Vorstands- und Aufsichtsrats-Mitgliedern des Clubs und Vertretern der Polizei.

Es gehe darum, zu erfahren, welche Maßnahmen genau der FC Hansa bereits umgesetzt hat, hieß es. Hansa könnte darauf verweisen, dass vorerst Auswärtstickets nur an Vereinsmitglieder vergeben werden und im eigenen Stadion bis Ende März ein Choreografie-Verbot gilt. Außerdem sollen Gewalttäter ein Stadionverbot von mindestens drei Jahren erhalten.

Marien plant ausführliches Interview

Der Hansa-Vorstandsvorsitzende Robert Marien plant derweil, in der kommenden Woche ein ausführliches Video-Interview zu geben. Das teilte Hansa Rostock am Freitag mit. Darin soll es unter anderem vornehmlich um die Ereignisse beim Auswärtsspiel in Paderborn gehen. Der Verein lud alle Mitglieder, Fans und Partner dazu ein, ihre Fragen diesbezüglich einzureichen. Marien will dann konkret darauf eingehen.

