Geschäftsführer Schäfer vor Abgang vom VfL Wolfsburg Stand: 10.04.2024 14:05 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss sich mitten im Abstiegskampf nach einem neuen Geschäftsführer umschauen. Marcel Schäfer steht nach NDR Informationen vor dem Abgang. Medienberichten zufolge ist ein Wechsel des 39-Jährigen zum Ligarivalen RB Leipzig im Gespräch - deshalb könnte der VfL den Schnitt vorzeitig vollziehen.

Eine offizielle Bestätigung gibt es nur drei Tage vor dem direkten Duell beider Clubs (Sonnabend, 15.30 Uhr) - bislang nicht. Die Niedersachsen denken nun aber wohl sogar über eine sofortige Trennung von Schäfer nach, der von 2007 bis 2017 für den VfL spielte und Teil der Meistermannschaft von 2009 war.

Schäfer in Wolfsburg seit Februar 2023 Geschäftsführer

2018 kehrte Schäfer als Sportdirektor an den Mittellandkanal zurück - eine Identifikationsfigur für den Verein, mit dem er 2015 auch Pokalsieger geworden war. Am 1. Februar 2023 wurde er als Nachfolger von Jörg Schmadtke zum Geschäftsführer befördert. Bei den Leipzigern ist der entsprechende Posten seit der Trennung von Max Eberl im September 2023 nicht mehr besetzt. Rouven Schröder ist bei RB als Sportdirektor angestellt.

Trotz aller Verbundenheit zum VfL wäre ein Wechsel nach Leipzig für den früheren Nationalspieler Schäfer ein sportlicher Aufstieg. RB belegt einen Champions-League-Platz. Die Wolfsburger dagegen haben ihre sportliche Krise auch nach dem Trainerwechsel von Niko Kovac zu Ralph Hasenhüttl noch nicht beenden können.

Überhaupt läuft es für die Niedersachsen mit Schäfer als Boss nicht wie erhofft. Auf der Trainerposition gibt es nicht die gewünschte Kontinuität. In der vergangenen Saison verpassten die "Wölfe" das internationale Geschäft und auch in dieser Spielzeit klafft eine große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Am vergangenen Wochenende unterlag der VfL Borussia Mönchengladbach trotz Führung mit 1:3 (1:0) und steht in der Tabelle nur noch fünf Zähler vor Relegationsrang 16 und sechs Punkte vor einem direkten Abstiegsrang.

