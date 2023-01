Transfer-Ticker: Werder Bremen leiht Philipp aus Wolfsburg aus Stand: 30.01.2023 11:35 Uhr Was passiert bis Dienstag 18 Uhr noch bei den Fußball-Clubs im Norden in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga? Alle Informationen am Ende der Winter-Transferperiode, dem sogenannten Deadline Day 2023, im Live-Ticker von NDR.de.

Werder leiht Philipp aus Wolfsburg aus - Burke geht

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich offensiv noch einmal verstärkt. Wie der Aufsteiger am Montag mitteilte, wechselt Maximilian Philipp auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg an die Weser. Oliver Burke wird Werder hingegen bis Saisonende verlassen und ausgeliehen. An welchen Club, teilten die Bremer nicht mit.

Verliert Werder Nationalstürmer Füllkrug noch?

Aktuell zwei Tore gegen Wolfsburg, insgesamt schon 13 Treffer in 18 Saisonspielen: Werder Bremens Niclas Füllkrug führt die Torjägerliste der Bundesliga an und auch sein starker WM-Auftritt hat Begehrlichkeiten geweckt. Doch "Fülle" fühlt sich wohl an der Weser. "Alles, was kam, wurde in erster Instanz von mir abgelehnt. Ich habe es nicht an Werder herangelassen", erklärte der 29-Jährige zuletzt, gab aber zu bedenken: "Außer es käme etwas Unmoralisches rein, worüber Werder nachdenken muss."

Was bisher geschah

