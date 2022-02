Gericht kippt Zuschauer-Obergrenze in Niedersachsen - Meppen vor 5.000 Fans Stand: 11.02.2022 13:20 Uhr Die Drittligisten Eintracht Braunschweig, SV Meppen sowie VfL Osnabrück haben vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg zumindest teilweise Recht bekommen: Das OVG kippte die nur noch in Niedersachsen geltende Begrenzung von 500 Zuschauern bei Fußballspielen.

Wie viele Besucher zugelassen werden, obliegt aber weiterhin den örtlichen Behörden. Der SV Meppen darf in Absprache mit dem Landkreis Emsland am Sonnabend (14 Uhr) gegen 1860 München vor 5.000 Fans in der Hänsch-Arena spielen.

Ob Braunschweig zeitgleich im Heimspiel gegen den SC Freiburg II (live im TV und bei NDR.de) ebenfalls vor mehr Zuschauern antritt, ist noch unklar. Die Eintracht habe ein entsprechendes Hygienekonzept beim Gesundheitsamt Braunschweig eingereicht und erwarte im Laufe des Nachmittags den Bescheid, so ein Sprecher des Clubs auf NDR Anfrage.

"Wir freuen uns ganz besonders für unsere Fans, die unser Team unter Berücksichtigung der weiterhin notwendigen Schutzmaßnahmen nun wieder unterstützen dürfen." Meppen-Geschäftsführer Ronald Maul

Osnabrück gastiert am Montag zum Auswärtsspiel bei Viktoria Köln, hat aber bereits die Zulassung von 7.989 Zuschauern für das Landesduell gegen Eintracht Braunschweig am Sonnabend kommender Woche (live im NDR) beantragt.

Hannover 96 stellt Antrag für Spiel am Sonntag

Der Beschluss gilt nur bei Freiluft-Veranstaltungen, aber nicht nur für die drei Clubs, die gegen die Corona-Verordnung vor Gericht zogen. Künftig dürfen auch der Bundesligist VfL Wolfsburg oder der Zweitligist Hannover 96 wieder vor mehr als 500 Zuschauen spielen. 96 empfängt am Sonntag Darmstadt 98, der VfL hat am Sonnabend ein Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt.

Auch 96 hat bereits beim zuständigen Gesundheitsamt den Antrag gestellt, das Heimspiel gegen den Tabellenführer "mit einer erweiterten Zuschauerkapazität" austragen zu dürfen. "Hannover 96 steht im Austausch mit den Ansprechpartnern des Gesundheitsamtes und geht davon aus, dass die Behörde den eingereichten Antrag im Laufe des Freitags bewerten wird", heißt es in einer Mitteilung des Clubs. Sobald die Erlaubnis vorliegt, wollen die "Roten" mit dem kurzfristigen Ticketverkauf beginnen.

Festlegung der Obergrenze "nicht mehr angemessen"

Das Gericht gab mit seiner Entscheidung am Freitag einem Eilantrag der drei Drittliga-Clubs aus Braunschweig, Meppen und Osnabrück gegen die aktuelle Corona-Verordnung in Niedersachsen zumindest teilweise statt. Die Begrenzung auf lediglich 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unabhängig von der Kapazität, der Lage sowie der Ausgestaltung des Veranstaltungsortes sei auch unter Berücksichtigung des derzeitigen Infektionsgeschehens unangemessen und stelle daher einen verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigten Eingriff in die grundrechtlich geschützte Berufsausübungsfreiheit der betroffenen Antragsteller dar, heißt es in der Begründung.

"Damit wollten wir ja keine Sonderrolle für den Profifußball erwirken, sondern in Niedersachsen die gleichen Chancen haben wie die Vereine aus anderen Bundesländern." Wolfram Benz, Sprecher der Geschäftsführung Eintracht Braunschweig

Das Oberverwaltungsgericht legte allerdings auch fest, dass eine Begrenzung der Zuschauerzahl an sich nicht zu beanstanden sei. Wer künftig vor mehr als 500 Zuschauern unter freiem Himmel spielen möchte, benötigt also eine Genehmigung der zuständigen Behörde vor Ort. Diese sind somit nicht verpflichtet, eine Kapazität von bis zu 50 Prozent in den Stadien zuzulassen.

