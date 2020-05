Stand: 10.05.2020 15:30 Uhr

Mehrere Gesichtsfrakturen: Gerhardt droht Saison-Aus

Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg droht möglicherweise das Saison-Aus. Der 26-Jährige hat sich bei einem Zweikampf in einem internen Trainingsspiel des Werksclubs am Sonnabend mehrere Frakturen im Gesicht zugezogen, wie Coach Oliver Glasner am Sonntag dem "'Sportbuzzer" bestätigte: "Er ist im Krankenhaus, am Montag gibt's da finale Untersuchungen, wie es bei ihm weitergeht." Bei der finalen Untersuchung entscheide sich auch, "ob es eine OP benötigt oder nicht", erklärte der Österreicher.

Gerhardt vor Coronapause beim VfL gesetzt

Gerhardt wurde nach dem Zusammenprall ins Krankenhaus nach Braunschweig gebracht.

Der Mittelfeldmann wäre für die Partie der "Wölfe" am Sonnabend beim FC Augsburg (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) vermutlich erste Wahl gewesen, da Kapitän Josuha Guilavogui nach seiner Knieverletzung noch nicht wieder 100-prozentig fit ist. Gerhardt hatte sich vor der Bundesliga-Coronapause gerade wieder in die Startelf zurückgekämpft. Er stand dreimal in der Anfangsformation und erzielte dabei zwei Tore. Für ihn sei die Unterbrechung "schon ein bisschen bitter" gewesen, hatte der einmalige Nationalspieler am vergangenen Freitag gesagt. Einen Tag später verletzte er sich offenbar so schwer, dass er nun befürchten muss, in dieser Serie gar nicht mehr aufs Feld zurückkehren zu können.

