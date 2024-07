Geldregen für Hannover 96 - Arrey-Mbi wechselt nach Braga Stand: 17.07.2024 13:41 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 verliert Verteidiger Bright Arrey-Mbi an den SC Braga. Der Verkauf des 21-Jährigen bringt dem Club allerdings einen Millionenbetrag ein. Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet.

Wie der portugiesische Erstligist und Europa-League-Teilnehmer am Mittwoch mitteilte, erhält Hannover 6,2 Millionen Euro für den 21-Jährigen, der seit 2022 bei den Norddeutschen spielte und zuvor beim FC Bayern München ausgebildet worden war. So viel Geld hatten den Niedersachsen zuletzt die Transfers von Niclas Füllkrug und Wallace in der Saison 2019/2020 in die Kassen gespült. In Portugal unterschrieb Arrey-Mbi einen Vertrag über fünf Jahre.

FC Bayern erhält Weiterverkaufsbeteiligung

Der FC Bayern erhält zehn Prozent der Ablöse für Arrey-Mbi aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung. Eine ebensolche hat sich nun auch Hannover gesichert. Das Team von Trainer Stefan Leitl beendete die vergangene Saison auf Platz sechs. Der Innenverteidiger absolvierte für die Niedersachsen insgesamt 49 Pflichtspiele - 33 davon in der vergangenen Spielzeit.

Für Arrey-Mbi ist der Wechsel nach Portugal nach Stationen beim FC Bayern München, beim 1. FC Köln und bei 96 im Profibereich das erste Engagement im Ausland. In der Jugend hatte er unter anderem bei Norwich City und dem FC Chelsea in England gespielt, bevor es in die U19 nach München ging.

Der in Kamerun geborene deutsche U-21-Nationalspieler war bereits nicht mit den Niedersachsen ins Trainingslager nach Österreich gereist, wo sich das Team auf die neue Zweitliga-Saison vorbereitet.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 17.07.2024 | 14:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96