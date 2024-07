Geldregen dank Beste-Transfer: Werder Bremen kassiert rund eine Million Euro

Geldregen dank Beste-Transfer: Werder kassiert rund eine Million Euro Stand: 12.07.2024 15:26 Uhr Unverhoffter Geldregen für Werder Bremen: Obwohl Jan-Niklas Beste kein einziges Spiel für die Bundesliga-Mannschaft des Clubs absolvierte und seit über zwei Jahren nicht mehr dort unter Vertrag steht, kassieren die Hanseaten nun rund eine Million Euro für den 25-Jährigen.

Die Bremer profitieren von einer Klausel, die den Verein an Bestes Transfer vom 1. FC Heidenheim zu Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon beteiligt. Der gebürtige Hammer war im Sommer 2022 für etwa 350.000 Euro aus Bremen zum damaligen Zweitligisten nach Heidenheim gewechselt. Werder-Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz bestätigte nach Bestes Verkauf nach Portugal am Freitag gegenüber dem Online-Portal "Deichstube", dass nun die nächste, weit höhere Zahlung folgt.

Im Werder-Trikot nur 28 Regionalliga-Einsätze

Von Bestes vier Jahren bei Werder (2018 bis 2022) hatte er eines als Leihspieler in den Niederlanden beim FC Emmen verbracht und zwei weitere in der 2. Bundesliga bei Jahn Regensburg. In der einzigen Saison in Bremen absolvierte er lediglich 28 Regionalligaspiele für die zweite Mannschaft. Doch nun wird die Zusammenarbeit zumindest für den Verein nachträglich noch zu einer kleinen Erfolgsgeschichte.

Für höhere Aufgaben empfahl sich Beste erst in Heidenheim. Acht Tore und 13 Assists standen in der Bundesliga-Premierensaison der Heidenheimer für den Standardspezialisten zu Buche. Bundestrainer Julian Nagelsmann lud ihn im März erstmals in den Kreis der Nationalmannschaft ein. Zum DFB-Debüt kam es im Frühjahr nicht, Beste musste wegen einer Verletzung abreisen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen