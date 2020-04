Geisterspiele im Fußball: Ein guter Plan? 26.04.2020 22:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 27.07.2020

41 Seiten umfasst die Gebrauchsanweisung für Bundesligaspiele in der Corona-Krise. Die mögliche Sonderrolle des Fußballs sorgt für Diskussionen, doch was spricht für, was gegen Geisterspiele?