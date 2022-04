Futsal-Zauber in Neugraben: Nur die Anzeigetafel spielte nicht mit Stand: 07.04.2022 16:55 Uhr Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft bestreitet in Hamburg ihre erste WM-Qualifikationsrunde. Die Gegner heißen Gibraltar, San Marino und Montenegro. Ein Ortsbesuch in Neugraben.

von Alexander Kobs

"One more time" hallt es aus den Hallen-Lautsprechern der CU-Arena in Hamburg-Neugraben. Beats, Discomusik - der Hallen-DJ ist in seinem Element, heizt den rund 500 Zuschauern vor Spielbeginn ein. Scheinwerfer-Spots huschen über die schnöden, gelblichen Beton-Wände der Sporthalle, in der eigentlich mehr als 2.000 Menschen Platz hätten. Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft ist zu Gast. Vier überdimensional große Flaggen hängen unterm Hallendach. Deutschland trifft in der WM-Qualifikation auf Gibraltar, San Marino und Montenegro. Wahrlich nicht die größten Namen im Futsal-Sport, und doch hat es auch Hamburgs Staatsrat für Sport, Christoph Holstein, in die Halle südlich der Elbe verschlagen.

"Wir sind stolz drauf, dass in Hamburg eine große Bandbreite von Sportveranstaltungen stattfinden kann. Fußball läuft sowieso, und wenn wir es schaffen, durch dieses Turnier Futsal zu pushen, dann ist das gut", sagt er.

Drei HSV-Panther im National-Trikot

Futsal hat seinen Ursprung in Südamerika, ist eine abgeänderte Variante des Hallenfußballs. Statt Banden gibt es Linien, der Ball ist kleiner und sprungreduziert. Die Spielzeit beträgt zweimal 20 Minuten - es gibt kaum Verschnaufpausen für die Spieler. Im deutschen Aufgebot für die WM-Qualifikation stehen gleich vier Hamburger, drei von ihnen haben es in den endgültigen Kader gegen Gibraltar geschafft.

Ian-Prescott Claus, Michael Meyer und Onur Saglam sind dabei. Das Trio spielt bei den HSV-Panthers, die ihre Bundesliga-Heimspiele ebenfalls in der CU-Arena austragen. "Ich finde die ganze Mannschaft einfach geil. Man versteht sich mit jedem. Wir haben sehr viel Spaß. Es ist schön, einen Hamburger Kern zu haben, aber man freut sich auf alle Gesichter hier", sagt Saglam, der seine Schuhe nebenbei auch für den Hamburger Fußball-Oberligisten Concordia schnürt.

"Das darf auf diesem Level nicht passieren"

Das Schuhwerk quietscht auf dem blauen Hallenboden, ein riesiges DFB-Emblem ziert die Mitte des Spielfeldes. "Aus Liebe zum Spiel" steht auf den Bannern, die der DFB überall aufgehängt hat. Das Publikum ist bunt gemischt, ein kleiner Junge schwenkt in der ersten Reihe seine Deutschland-Fahne. Doch gleich in der Anfangsphase gegen Gibraltar wird das Spiel unterbrochen. Beide Anzeigetafeln haben plötzlich den Geist aufgegeben. Es wird unruhig - vor allem beim Personal der Hallentechnik. "Das darf auf diesem Level nicht passieren", meint Nationaltrainer Marcel Loosvelt.

Auch Saglam wundert sich. "Das ist natürlich ärgerlich, wenn die Technik ausfällt. Für uns Spieler ist es natürlich umso ärgerlicher, weil wir uns da immer dran orientieren, wie lange wir spielen, wie viele Fouls wir haben, wie steht's gerade?" Eine Ersatz-Anzeigetafel wird von irgendwo hervorgekramt, die Techniker blättern wild durch die Bedienungsanleitung. Erst zur zweiten Hälfte funktioniert sie. Da steht es schon 3:0 für das DFB-Team.

Futsal steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen

Im Futsal sind vor allem technisch-versierte Spieler zuhause. Viele aktuelle und ehemalige Fußballstars wie Ronaldinho, Messi und Cristiano Ronaldo haben ihre Karriere mit Futsal begonnen. In Deutschland steckt der Sport aber noch in den Kinderschuhen. Seit 2015 wird zwar eine offizielle deutsche Meisterschaft ausgespielt, aber erst seit dieser Saison gibt es eine Bundesliga mit zehn Teams.

"Man hat noch viel Nachholbedarf. Aber wir haben in den letzten Jahren eine ordentliche Entwicklung gemacht. Auch in den Vergleichen gegen gute europäische Teams konnten wir uns gut verkaufen", findet Meyer, Spielertrainer der HSV Panthers. Zu einem Sieg gegen eine größere Futsal-Nation hat es jedoch noch nie gereicht. Gegen Gibraltar kann sich Meyer in die Torschützenliste eintragen, HSV-Teamkollege Saglam trifft sogar doppelt.

Portugal und Spanien in Europa das Maß aller Dinge

Meyer selbst lebt mittlerweile ausschließlich vom Futsal. Allerdings geht das nur, weil er beim HSV angestellt ist und neben dem Trainerjob noch zusätzliche organisatorische Aufgaben übernimmt. Auch er blickt wohl etwas neidisch gen Süden: Das Maß aller Dinge im europäischen Futsal sind Spanien und WM-Titelverteidiger Portugal. Noch nie waren Deutschlands Futsaler bei einer WM- oder EM-Endrunde dabei. Auch deswegen kann die musikalische Einordnung des Hallen-DJs "One more time", übersetzt "einmal mehr", nicht auf die WM-Qualifikation abzielen.

Zum Auftakt ein 8:0-Kantersieg gegen Gibraltar

Die Weltmeisterschaft 2024 dürfte für die deutschen Futsaler noch zu früh kommen, weiß auch Meyer: "Das ist schon sehr schwierig, weil sich aus Europa nur fünf bis sechs Mannschaften qualifizieren. Und es gibt einfach Länder, in denen schon länger professionelle Strukturen herrschen." Deutschlands Ziel in der WM-Qualifikation: zumindest die Hauptrunde zu erreichen. Die erste Hürde ist mit einem Kantersieg gegen Gibraltar genommen. 8:0 steht am Ende - auf der improvisierten Anzeigetafel.

