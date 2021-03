Fußballsaison in Niedersachsen vor Aus - Entscheidung Mittwoch Stand: 27.03.2021 14:07 Uhr Die Fußball-Saison in Niedersachsen steht wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie vor dem Aus. Am Mittwoch tagt der NFV-Vorstand und strebt einen "Abbruch in Form der Annullierung" an - mit Ausnahmen.

Weil wegen der Corona-bedingten Einschränkungen das Mannschaftstraining und der Pflichtspielbetrieb nicht rechtzeitig wieder aufgenommen werden können, gehe man nicht von der sportlichen Fortsetzung und Beendigung der Saison aus, teilte der Niedersächsische Fußballverband (NFV) mit. "Unsere feste Absicht war die sportliche Beendigung der Saison", erklärte NFV-Präsident Günter Distelrath. Doch der lange Zeit in Niedersachsen verbreitete Optimismus wurde durch wieder ansteigende Infektionszahlen gedämpft.

Auch die jüngst beschlossene Verlängerung der Saison bis zum 21. Juli ließe sich nicht aufrechterhalten. "Mit Blick auf den Fußball in Niedersachsen möchten wir Ihnen in der nächsten Woche Planungssicherheit und Perspektive geben", ließ Distelrath mitteilen. Die Verbände in Hamburg und Schleswig-Holstein hatten den Saisonabbruch bereits beschlossen.

AUDIO: Auch Fußball-Saison in Niedersachsen vor dem Abbruch (1 Min) Auch Fußball-Saison in Niedersachsen vor dem Abbruch (1 Min)

Quotientenregel für Oberliga

Dies soll in einer weiteren außerordentlichen Sitzung am 31. März geschehen. Die bevorzugte Variante des NFV ist "der Abbruch in Form der Annullierung - unter Berücksichtigung der Schnittstellenlösungen zwischen dem Niedersächsischen Fußballverband und den Spielklassen- und Pokalwettbewerben von übergeordneten Verbänden". Dies würde bedeuten, dass sich der 1. FC Germania Egestorf/Langreder (Hannover/Braunschweig) und der Heeslinger SC (Lüneburg/Weser-Ems) aufgrund des besten Quotienten in den beiden Oberliga-Qualifikationsstaffeln Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Regionalliga machen dürfen. Weitere Aufsteiger würde es nicht geben, da es auch jeweils keine Absteiger gibt. Wer sich über den NFV-Landespokal für den DFB-Pokal in der kommenden Saison qualifiziert wird ebenfalls zu klären sein.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 27.03.2021 | 09:00 Uhr