Stand: 08.07.2020 11:45 Uhr

Fußball mit Zuschauern? Mediziner sind skeptisch

Gibt es schon bald wieder Bundesliga-Fußball mit Zuschauern? Sachsen überlegt, vom 1. September an wieder Publikum in den Fußballstadien zuzulassen. Demnach sollen Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern unter der Einhaltung von Hygieneregeln und der Kontaktverfolgung möglich sein. Erstligist RB Leipzig hat sogar ein Hygiene-Konzept entwickelt, das etwas mehr als 20.000 Zuschauer ab September vorsieht. Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig hat dem bereits zugestimmt. Doch ist das eine gute Idee? Der Virologe Professor Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg ist skeptisch.

"Regeln können nicht eingehalten werden"

"20.000 - das ist schon eine sehr große Zahl an Fans. Wenn man sich dann vorstellt, dass sich einige nicht sehr diszipliniert verhalten, bestimmte Regeln nicht eingehalten werden können - das ist aus meiner Sicht schon schwierig, mit solchen Menschen-Ansammlungen gut umgehen zu können", sagte der Mediziner der ARD und gab zu bedenken: "Die großen Ausbrüche in Italien und Spanien sind eben auch durch Fußballspiele und insbesondere durch die Fans verstärkt worden. Das darf man nicht aus dem Blick verlieren."

Zuschauer im Stadion? Das sagt der Virologe 08.07.2020 14:00 Uhr Wird es bald wieder Fußballspiele mit Zuschauern geben? Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat Bedenken.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Lauterbach: "Perfekte Vorbereitung einer zweiten Welle"

Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert wegen der Corona-Pandemie die Pläne der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). "Es wird einfach auf Risiko gespielt in der Hoffnung, es werde noch gut gehen", sagte der Epidemiologe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Solche Maßnahmen könnten "die perfekte Vorbereitung einer zweiten Welle im Herbst sein. Spiele mit Zuschauern halte ich für nicht verantwortbar. Auch andere Großveranstaltungen ohne Grenze nach oben sind durch Hygienekonzepte nicht wirklich sicher zu machen. Denn die Kontaktverfolgung wird bei diesen Menschenmengen natürlich nicht gelingen", so Lauterbach.

Köpping: "Rufen, singen und schreien vermeiden"

Am Dienstag hatte Köpping Zuschauer in der Bundesliga ab September in Aussicht gestellt. "Man soll aber, wenn möglich, rufen, singen und schreien vermeiden", sagte Köpping und ergänzte: "Was noch nicht gelten wird, ist, dass das Stadion voll ist." Schmidt-Chanasit sieht hingegen in der Emotionalität ein Problem. Diese nicht zuzulassen oder zu zeigen sei etwas, "was ja eigentlich dem Fußballfan widerstrebt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man das unter Kontrolle hat. Denn man will als Fan etwas anderes, wenn man ins Stadion geht." Sig Zelt, Sprecher vom Bündnis ProFans, bestätigte das: "Natürlich gehören bei uns die Nähe, das laute Äußern und die Gesänge zu einem Fußballspiel dazu."

Bündnis ProFans "sehr skeptisch"

Ohnehin stößt die forcierte Teil-Öffnung der Stadien ab der kommenden Saison in der organisierten Fanszene auf wenig Gegenliebe. "Wir sehen das sehr, sehr skeptisch und können den Plänen nicht viel abgewinnen", so Zelt: "Viele von uns sagen: Wenn nicht alle reinkommen, dann geht gar keiner rein." Besonders das Thema "Kontaktverfolgung" löse Unbehagen aus, viele befürchten eine "Überwachung", so der ProFans-Sprecher. "Das schmeckt vielen überhaupt nicht. Sie befürchten, dass das missbraucht wird." Er könne sich vorstellen, dass organisierte Fangruppen trotz der Öffnung auf einen Stadionbesuch verzichten würden. "Das ist durchaus denkbar."

Das Bündnis "Unsere Kurve" verwies auf aktuell laufende Gespräche mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu dem Thema. "Wir setzen uns an einen Tisch, aber es wird ein schwieriges Unterfangen" , sagte Sprecher Rainer Vollmer.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 08.07.2020 | 16:00 Uhr