Fußball für die Ukraine - Benefizspiel in Hamburg live Stand: 26.05.2022 14:55 Uhr Am Sonnabend setzt Hamburg ein Zeichen - gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und für Frieden. Im Volksparkstadion des HSV treten zwei Legenden-Fußballteams gegeneinander an. Der NDR überträgt ab 12 Uhr im TV und im Livestream bei NDR.de.

HSV-Legenden wie Horst Hrubesch und Uli Stein, aber auch Handball-Weltmeister Jogi Bitter, TV-Koch Tim Mälzer oder Sänger Johannes Oerding: Zahlreiche Größen aus Sport, Musik und Entertainment werden am Sonnabend ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen.

Auch HSV-Idol Charly Dörfel wird als einer von vielen Ehrengästen dabei sein. "Ich bin von der Idee begeistert und freue mich, dass ich als HSV-Veteran eine Hilfe leisten kann. Das ist eine Ehre für mich und meine Frau." Dörfels Ehefrau Lidia ist gebürtige Polin und hat dadurch einen besonderen Bezug zum russischen Krieg in Polens Nachbarland Ukraine.

HSV-Legenden gegen DFB-All-Stars

Das Benefizspiel zwischen den "DFB All-Stars" und dem "Team Hamburg & die Welt mit HSV-Legenden" bildet den Rahmen für einen Tag im Zeichen der Solidarität. 2 x 35 Minuten lang werden sich HSV-Größen wie Marcell Jansen, Piotr Trochowski oder auch Thomas Gravesen mit früheren Nationalspielern wie Thomas Helmer, Timo Hildebrand oder Patrick Owomoyela messen. Auch Ex-DFB-Spielerinnen wie Navina Omilade, Conny Pohlers und Miriam Scheib sind dabei.

Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko als Schirmherr

Als Schirmherren der Veranstaltung fungieren gemeinsam Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko. Der Ukrainer verteidigt an der Seite seines Bruders Vitali, dem Bürgermeister von Kiew, sein Heimatland gegen die russische Armee von Präsident Waldimir Putin.

"Bitte bleibt an unserer Seite. Wir werden weiter durchhalten. Mit Eurer Hilfe", sagte der ehemalige Schwergewichtler in einer Video-Grußbotschaft. Am Sonnabend im Volksparkstadion soll Vitalis Frau Natalia die ukrainische Nationalhymne singen.

Buntes Rahmenprogramm und Spenden sammeln

Rund um das Spiel haben die Veranstalter ein buntes Rahmenprogramm organisiert. Tickets gibt es für zehn Euro, Kinder zahlen fünf Euro. Zudem kann gespendet werden. Gesammelt werden am Stadion Schlafsäcke, Woll- und Fleecedecken, die nach Kiew gebracht werden. "Wir wollen mit unserem Verein, der DFB-Stiftung Sepp Herberger und der Sportstadt Hamburg ein lautes Zeichen für den Frieden und für die Menschen aus und in der Ukraine setzen", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.

