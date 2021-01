FC St. Pauli schon mit Neuzugang Reginiussen gegen Bochum? Stand: 26.01.2021 13:43 Uhr Womöglich schon mit dem norwegischen Neuzugang Tore Reginiussen im Kader empfängt der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli am Donnerstag den Tabellenzweiten VfL Bochum. Die Kiezkicker wollen den Aufwärtstrend fortsetzen.

Normalerweise kommt im Alter von fast 35 Jahren im Profifußball nicht mehr viel Neues. Da beenden viele Akteure ihre Karriere oder kicken noch ein bisschen in unteren Ligen. Vermutlich hat auch der frühere norwegische Nationalspieler Reginiussen diese Perspektive vor Augen gehabt, als er Ende des vergangenen Jahres von seinem Verein Rosenborg BK Trondheim die Botschaft erhalten hatte, dass es keine Verlängerung des Vertrages über den 31. Dezember hinaus geben würde.

"Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue"

Für den hochaufgeschossenen Innenverteidiger war ein Karriereende keine Option. Dafür verspürte Reginiussen noch zu viel Tatendrang in sich. Und dies hob er auch in Interviews mit "Aftenposten" und anderen norwegischen Zeitungen hervor. Über die ersten Tage der Vertragslosigkeit sagte er etwa zu "VG": "Es ist seltsam, nicht involviert zu sein, aber so ist es jetzt im Leben: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue." Es sollte jene zum Millerntor sein.

St. Pauli hat gute Erfahrungen mit Norwegern

Reginiussen, der am 10. April seinen 35. Geburtstag feiert, unterschrieb beim abstiegsbedrohten Zweitligisten FC St. Pauli einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Sollte sich der 30-malige norwegische Nationalspieler bewähren, ist ein Nachschlag denkbar.

Der Verein besitzt zumindest eine Option für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in der kommenden Spielzeit. Beim Kiezclub hoffen sie darauf, dass Reginiussen die erfolgreiche norwegische Linie der vergangenen Saison fortsetzen kann. Mittelfeldspieler Mats Möller Daehli und Innenverteidiger Leo Östigard waren Gewinne für die Qualität des Teams.

Schultz: "Zusätzliche Stabilität" für Defensive

Es deutet auch einiges darauf hin, dass der neue Mann für das Abwehrzentrum schon am Donnerstag gegen den VfL Bochum (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Kader der Braun-Weißen stehen wird. "Ich denke, dass er keine lange Eingewöhnung bei uns braucht und relativ schnell auf dem Platz stehen wird", sagte Trainer Timo Schultz. Er verspricht sich vom früheren Schalker (ein Einsatz als Einwechselspieler im Januar 2010) "zusätzliche Stabilität" für die Defensive.

Mit Bochum "ordentliches Kaliber vor der Brust"

Die Braun-Weißen gehen nach langer Zeit erstmals nicht von einem Abstiegsrang aus in ein Zweitligaspiel. Durch das jüngste 2:0 gegen Regensburg hatten sie diesen zum Abschluss der Hinrunde verlassen. Doch nun steht eine besondere Herausforderung bevor. "Wir haben ein ordentliches Kaliber vor der Brust", warnte Schultz. "Bochum hat eine Top-Zweitligamannschaft. Ich gehe davon aus, dass sie bis zum Ende der Saison oben dabei sein werden."

Schultz kalkuliert trotz des positiven Laufs weitere Rückschläge ein. "Ich will nicht ausschließen, dass wir noch einmal unter dem Strich stehen. Aber auch das würde uns dann nicht umhauen. Wir schauen einfach weiter auf uns", sagte der 43-jährige Coach.

